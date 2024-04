Rolando Barbano rompió el silencio y se mostró angustiado por su ruptura con Marina Calabró

Marina Calabró sorprendió al confirmar este viernes su separación de Rolando Barbano tras seis meses de relación. Tras las repercusiones de la noticia, este lunes los periodistas no compartieron piso en el panel que integran en Radio Mitre durante la emisión de Lanata Sin Filtro. En esta oportunidad, Calabró salió al aire desde la casa de Jorge Lanata, mientras que Barbano estuvo presente en el estudio.

En este contexto, fue el propio Barbano quien este lunes habló con A la Tarde (América) y se refirió a lo sucedido. "Estamos tratando de resolver algunas cosas. No es un momento lindo para mí, para Marina tampoco y no tengo ganas de hablar del tema", comenzó expresando el periodista.

Marina Calabró y Rolando Barbano.

"Me duele mucho. Entiendo que Marina es una persona muy pública pero es la intimidad de ella y mía. Lo que diga ella está bien y listo", agregó.

Luego se refirió a las versiones que señalaban que él era una persona muy celosa: "Yo nunca no deje hacer nada a nadie", sentenció contundente.

Para finalizar, habló sobre la posibilidad de una reconciliación con su ex pareja: "Estoy separado hace un año, siempre me siguió y yo le seguí. No la metan más en esto porque no tiene nada que ver ni ella ni mis hijos", declaró.