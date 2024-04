Gerard Depardieu fue detenido en Francia por presunto abuso sexual

Este lunes se conoció la noticia que el actor francés, Gerard Depardieu, fue detenido y se encuentra bajo custodia policial por dos nuevas denuncias de abuso sexual que recaen contra él.

El actor de 75 años se presentó en una comisaría de París y está siendo interrogado por las acusaciones de agresión sexual de dos mujeres que habrían tenido lugar en sets de filmación, según informó CNN.

El reconocido actor, famoso por diferentes papeles en el cine como "Green Card", "The Man in the Iron Mask" y "Life of Pi", entre otras, afronta estos dos nuevos casos.

Gerard Depardieu afronta dos nuevas denuncias por abuso sexual.

Por este motivo Depardieu se presentó en la comisaría para ser investigado por presunta violación y agresión sexual después de que varias mujeres presentaran denuncias contra él.

Gerard Depardieu es uno de los actores franceses más conocidos del mundo.

Anteriormente el actor francés negó estas acusaciones en su contra.