Filtran supuesto audio de María Becerra insultando a J Rei por su romance con la China Suárez

La semana pasada se viralizó en las redes sociales un supuesto chat entre la China Suárez y J Rei, el actual novio de María Becerra. Como era de esperarse, los mensajes despertaron fuertes repercusiones.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz respondió a una pregunta que le realizó un seguidor sobre estos supuestos mensajes. "¿Es verdad lo que dicen en Twitter? de los chats", le consultaron. "Obvio que no. Miren si voy a ser tan idiota. Ya tiene todo mi abogado", respondió La China de forma categórica negando por completo el vínculo con la pareja de la cantante.

Ahora, se filtró en las redes sociales un supuesto audio de Becerra discutiendo con su pareja por los rumores de romance con la actriz.

"¿Así que ahora cagarme con otra mina no es nada grave, no? Hijo de mil put*. Tiene el descaro de decirme que no fue nada", se escucha decir.

"Arriesgate una relación de años por algo que no era nada. Naaaa, no me jodas. Y vos también que actorazo, che. Al final resultaron ser amantes", agrega.