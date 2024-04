Una hora tarde y con problemas técnicos, Fátima Flórez presentó su show en donde imitó a Javier Milei

Este sábado a las 22 H., Fátima Flórez se presentó ante un Auditorio Ángel Bustelo repleto. Su espectáculo, Fátima 100 %, estaba estipulado que iniciara a las 21 H.. Sin embargo, el show se retrasó una hora y ante las quejas del público, uno de los asistentes de la obra salió a pedir disculpas por el atraso y explicó que se trataba de un inconveniente técnico.



El primer personaje que "poseyó" a la mediática, fue Taylor Swift. Y es que, recordemos que el año pasado la llegada de la cantante norteamericana a nuestro país causó revuelo y Flórez no perdió la oportunidad para imitarla con uno de sus temas más conocidos, Shake It Off, acompañada de bailarines y músicos.

Flórez como Marilyn Monroe. Créditos: Valentina Buttini.

Después, la artista le rindió homenaje a la reina del Rock & Roll, Tina Turner. También se puso en la piel de Marylin Monroe, donde hizo el famoso musical de Diamonds Are a Girl's Best Friend; y en la de Liza Minnelli.

Marcelo Polino fue otra de las estrellas de la noche. El periodista de espectáculos habló sobre cómo fue su camino para llegar a la televisión y repasó su carrera como periodista. Fiel a su estilo, Polino le preguntó a la actriz sobre su viaje a Miami, que realizó junto a Javier Milei hace algunos días atrás.

"Vine más blanca de lo que me fui a Miami. No me agarró ni un rayito de sol. Me agarraron los periodistas a la vuelta, ahí sí", comentó la mediática

Marcelo Polino acompañó a la actriz en el escenario. Créditos: Valentina Buttini.

Por otro lado, tampoco faltaron las clásicas y famosas interpretaciones de Fátima Flórez: Carmen Barbieri; Yanina Latorre; Marixa Balli; Moria Casán; Mirtha Legrand y Susana Giménez. Cuando imitó a Susana, la artista tuvo una breve interacción con los espectadores.

La imitación a Mirtha Legrand fue una de las mejores de la noche. Créditos: Valentina Buttini.

Si bien la actriz se fue aclamada por cada una de sus imitaciones, la que más sorprendió, y nadie esperaba, era la de Javier Milei. Y es que, después de que el presidente comunicara el fin de su relación con Flórez, la gran pregunta era: ¿Lo irá a imitar?. Y la respuesta fue sí. Fátima bromeó con las típicas frases del mandatario y se burló de su separación. "Estoy soltero", dijo Fátima haciéndose pasar por su expareja. Asimismo, parodió a Cristina Fernández de Kirchner.

Así fue la imitación que hizo Fátima Flórez de Javier Milei en Mendoza

Cerca de la medianoche, Fátima Flórez se despidió de Mendoza haciendo un número de Shakira.