La tremenda frase de Ángel de Brito sobre las famosas que lo tienen bloqueado

Si hay un periodista que no tiene ningún problema en decir lo que piensa es Ángel de Brito. El conductor de LAM no tiene pelos en la lengua y no le escapa nunca a la confrontación. Eso le vale muchos enemigos en el medio.



Hace un tiempo, durante una entrevista que le concedió a Marcelo Polino, Ángel de Brito habló de esos enemigos, desmintió peleas con algunos de ellos y le bajó el tono a algunos enfrentamientos del último tiempo.

Ángel de Brito habló de las famosas que lo tienen bloqueado. Foto: captura de TV.



En ese marco, el conductor de LAM aseguró que Susana Roccasalvo está enojada porque le ganó un juicio, contó que con Viviana Canosa tuvo altas y bajas, que respeta a Jorge Rial y que, si bien no está peleado, piensa que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no tienen humor.



Ahora, Ángel de Brito fue más allá y, en una nueva interacción con sus seguidores de Instagram, algo que hace a diario prácticamente, se refirió a los famosos que lo tienen bloqueado ya sea en WhatsApp y redes sociales.



“Famosas que te tengan bloqueado en Instagram”, le consultaron en el sticker de preguntas de sus historias de Instagram. La respuesta fue tremenda. “Me recontra chupan un huevo”, contestó el conductor de LAM.

Ángel de Brito fue lapidario con las famosas que lo tienen bloqueado.



No resulta sorpresiva la postura de Ángel de Brito ante quienes no lo quieren ni ver en el medio artístico, dado que siempre se mostró abierto a la confrontación si fuera necesario y no le tiene miedo a nadie en la televisión.



Incluso, en los últimos días insistió en su primicia de que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están realmente separados, a pesar de que el conductor del Bailando es su jefe también y que desmintió la información.