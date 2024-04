Fin del misterio: cómo conquistó Roberto García Moritán a Pampita

Si bien en algún momento hubo un cortocircuito entre ellos, la relación entre Pampita y Roberto García Moritán está más consolidada que nunca, con una familia ensamblada y con una hija en común, Ana.



Muchos pensarán que el comienzo de la relación entre ellos fue convencional y normal, pero nada de eso. El dirigente político de la Ciudad de Buenos Aires reveló su extraño método para conquistar a una de las mujeres más hermosa de la Argentina.



“Le mandé fotos de comidas, cualquier cosa. Ella me reconoció que era cualquiera y no entendía a dónde iba eso”, comentó Roberto García Moritán en la mesa del programa de streaming Rumis (La Casa).

Pampita y Roberto García Moritán. Foto: @robergmoritan.



“Teníamos una amiga en común, nos presentó y pasó los contactos. Yo estaba en un evento de gastronomía en Perú, para mí era compartir lo que estaba viviendo en el momento y lo estaba disfrutando”, agregó sobre la insólita anécdota.



Asimismo, Roberto García Moritán reveló que él mismo le cocinó a Pampita, algo que terminó de inclinar la balanza a su favor, si es que le quedaba alguna duda a la conductora. “¿Cuál es tu especialidad?”, le preguntó Lola Latorre. “Te diría que tengo pocas, pero algunas pastas, salsas”, contestó él.



Por otra parte, el empresario y político habló sobre la foto en la que se terminó de confirmar que estaba en una relación. Fue Sol Pérez quien le recordó aquel momento en el que se viralizó la imagen.

“Yo me acuerdo de la primera foto porque yo estaba haciendo un programa que, bueno, era Gossip, y los hizo estallar de risa, los medios y qué sé yo. ¿Hay una foto en el espejo que después no me acuerdo si se había borrado, qué era todo eso? ¿No se le escapó?”, consultó la panelista.



“Era un juego entre los dos, desafiándonos y coqueteando con la adrenalina de mandar una foto provocadora, se nos escapó. Cuando la bajamos, al ritmo del interés que genera Caro, ya estaba en todos los portales. De esa foto a hoy pasaron cinco años y pasaron muchas cosas. Caro en un momento me agarró y me dijo: ‘Si vamos a estar juntos y a hacer este proyecto, acostúmbrate a la cámara”, comentó Roberto García Moritán.