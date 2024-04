Filtran detalles inesperados sobre la separación de Marina Calabró y Rolando Barbano

Marina Clabró confirmó este viernes su separación de Rolando Barbano. Luego de seis meses en pareja, los periodistas tomaron la decisión de terminar con su vínculo amoroso.

En este contexto, fue Yanina Latorre quien contó detalles de los motivos que llevaron a semejante determinación. "No hay nada jugoso como decirte que él la cago. Él no le hizo nada malo y ella tampoco", comenzó expresando la panelista en LAM (América TV).

"Yo creo que lo que le pasó a Marina, y esto es una opinión, es que estar con una mujer de 50 años independiente y consagrada entiendo que a él le puede joder ya que no la conoce tanto. Él venía de otro tipo de vínculo", sostuvo Yanina.

Marina Calabró y Rolando Barbano.

Luego, la panelista agregó: "Yo creo que los dos están enamorados y no se entienden. Vienen mal hace unos días. Todos los días al aire, cuando arranca el programa, él le manda una foto y le tira una frase de amor. Eso ayer no pasó, en toda la semana no hubo nada".

Los motivos de a ruptura de Marina Calabró y Rolando Barbano

"No se entendían, no había una sinergia. Dos personas separadas, había que cuidar una nena el fin de semana, el ex marido. Por ahí tienen mucha piel, se enamoraron pero hay cosas que a uno le molestan del otro", expresó.

"Yo me daba cuenta que ella se trababa en muchos chistes y esas cosas que por ahí no decís porque crees que tu marido va a decir algo, es horrible trabajar bajo presión", concluyó.