El llanto del papá de Tini Stoessel al escucharla hablar en su nuevo show

Luego de algunas postergaciones, finalmente Tini Stoessel logró presentar su último disco “Mechón de Pelo”, en el cual sacó a la luz su material más íntimo, ya que habla de distintos hechos que debió enfrentar en su vida. Ante lo que fue su show en el Club Hurlingham, su padre fue captado por las cámaras y se mostró sumamente emocionado.

Es que Tini Stoessel buscó desde su música canalizar varias cosas que le venían pasando y exponer también lo que debió sortear en su camino para llegar hasta donde se encuentra hoy. Es por eso que entre estas canciones hoy una dedicada especialmente a Alejandro Stoessel y al apoyo que le brindó en todo este tiempo.

En este sentido, ante lo que fue su presentación en el Club Hurlingham, la cantante interpretó sus canciones nuevas, por lo que su padre se mostró sumamente emocionado al escuchar “Pa”, la cual relata los momentos difíciles que atravesó él durante los problemas de salud que debió afrontar.

Desde el principio del show Alejandro Stoessel buscó mostrarse alegre por lo que hacía su hija en el escenario. Sin embargo, cuando llegó el momento de que su hija cantara su canción, fue imposible que sus ojos se llenaran de lágrimas. Para colmo, una fanática captó su reacción y se volvió viral.

En las imágenes se puede ver que el papá de Tini Stoessel tiene una pequeña sonrisa en su rostro, sin embargo, las lágrimas terminan apoderándose de él al verla entonar su canción. Es por eso que se lo ve notablemente conmovido.

El video provocó que estallen los comentarios en las redes generando mucha ternura: “Voy a llorar”, “Qué hermoso es que la vida le haya dado la oportunidad de vivir y que esté acompañando a su hija”, “Tienen una relación amorosa, son tal para cual”, “Es inevitable no emocionarse”, “Cine puro hermana cine”, “Un padre que sabe por todo lo q pasó su hija. Un padre que sin dudas ayuda a curar esas heridas”.

“Siempre fuiste tú lo mejor de mí, me enseñaste a amar amándome a mí, no podía aceptar despedirme así, por eso de rodillas pedí. Por un ratito más porque sigas aquí porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz”, cantó Tini en uno de los momentos más emotivos de la noche, en el que incluso hizo llorar a su padre.