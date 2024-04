Yanina Latorre confirmó una triste noticia para los fanáticos de Tini Stoessel

Tini Stoessel volvió a ser noticia luego del lanzamiento de su nuevo disco Un mechón de pelo. La cantante se propuso un nuevo renacer en su carrera con un puñado de canciones que reflejan un lado más íntimo y desgarrado, luego del proceso doloroso que tuvo que pasar el año pasado con la escandalosa separación de Rodrigo De Paul, sumado a la depresión que sufrió en el último tiempo.

Aunque Tini ya tiene confirmado una serie de conciertos en el Club Hurlingham, Yanina Latorre confirmó que la cantante no regresará a los escenarios durante este año.

La panelista de LAM mantuvo una charla con Alejandro Stoessel, padre de la cantante, y contó detalles de los shows íntimos que estará dando la cantante y los motivos para hacer un parate.

"Me explicó que lo está haciendo Tini es un íntimo y no tiene un valor comercial porque entran solamente 5 mil personas, que no es la cantidad de personas que está acostumbrada a llevar Tini para sostener el show", explicó.

"Como cierre de este proceso que es un disco que estuvo ocho meses grabando, este último que largó y que puede gustar o no gustar, necesitaba sentarse con la gente que la quiere, que son sus fans más allegados, cantarlo, largarlo y hablar. Lo quería hacer a cielo abierto porque ella necesita cantar a cielo abierto", agregó sobre los conciertos íntimos que estará dando.

Sobre las actuaciones en 2024, la panelista aseguró: "No va a haber River. Este año Tini no canta más. Termina estas dos semanas y se va a México a grabar una serie. Es un protagónico. Después nos va a dar la primicia de los actores y la plataforma donde va a salir. Todavía no se puede decir. No es con Lali Espósito, como se dijo, y todo ese fake", aseguró.

"En dos semanas se va a México y ya no vuelve. Hace mucho que no trabaja como actriz. No va a ser nada pop, ni como cantante. Va a ser un papel protagónico y es una serie para adultos", detalló.

"El año que viene larga un nuevo disco. Empieza el tour 2025 en River, con todos los estadios y gira mundial. Va a ser la misma Tini de siempre, con sus hits y su nuevo disco. Este fue un momento de su vida que ella necesitó parar", concluyó.