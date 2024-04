Así fue el cumpleaños de 10 de Antonito, el hijo de Luis Ventura

Aprovechando que cayó sábado, Luis Ventura y Fabiana Liuzzi decidieron celebrar con una fiesta íntima el cumpleaños de Antonito, el hijo que tienen en común. Ante lo que fue el festejo, en las redes sociales se pudieron ver algunas de las imágenes que expusieron cómo fue la organización del evento.

El pasado sábado, Antonito cumplió 10 años, por lo que Luis Ventura y Fabiana Liuzzi se pusieron al hombro la organización del evento. Fue así como su familia y algunos amigos del pequeño se hicieron presentes en Nicasio, un salón de eventos, para celebrar este día tan especial.

Desde sus redes sociales el actor dejó entrever algunos de los detalles de lo que fue la fiesta, por lo que expuso que intentó darle su impronta, al regalarle una torta con el escudo de Victoriano Arenas a su hijo: “En el festejo del cumple 10 de Antoñito en el Niceto Eventos de Caballito, el CAVA estuvo presente en el corazón”. Además, también hubo souvenir, bolsitas y demás detalles con el escudo de su equipo.

En este sentido, Luis Ventura pasó junto a su hijo acompañado por algunos de los invitados. Pero entre los más especiales para Antonito se encontraron Mickey, Minnie y el Pato Donald, ya que el pequeño tuvo como regalo la presencia de estos personajes de Disney.

Además, de los saludos y la gran fiesta que organizó, Luis Ventura también decidió dedicarle unas palabras en sus redes sociales: “Feliz cumple Toñitooo!!! Yo soy vos... y vos sos yo... 10 años es un pucho, sepamos que nos queda toda una vida x delante y con mucha felicidad. TE QUIERO HIJO”.

En sus palabras, el conductor hace alusión a que Antonito tiene un trastorno neurológico, denominado ECNE. Se trata de cicatrices de tamaño pequeño que se encuentran en el hemisferio izquierdo del cerebro.

Es por eso que en los últimos días pasó por LAM para hablar de cómo es la relación y el vínculo con el pequeño: "La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”.

"No tienen un trato o una interacción. La vida se encargará de acomodar las cosas. O no. A lo mejor, tiene que ser así la relación y bueno... Lo que aprendí con todo esto es que cuánta gente hay matándose por un mango, por un escalón más arriba y no tienen noción, aquellos que están sanos, de la riqueza que tienen en sus vidas con la salud”, expresó Luis Ventura al referirse a su hijo.