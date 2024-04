La picante confesión sexual de Julieta Ortega: "Sólo me pasa cuando..."

Luego de sumarse a Sex, el exitoso espectáculo dirigido por José María Muscari con el que sigue buscando cómo reinventarse en su carrera, Julieta Ortega sorprendió en una reciente entrevista con una picante confesión sexual



“La verdad es que estoy feliz. Había visto el show seis veces antes de formar parte. La primera vez que lo vi, hace tres años, yo estaba haciendo Perdida-mente y le dije a José María Muscari, cuando salí, que yo haría esto, yo haría algo así”, comentó en una charla con Ciudad.

Julieta Ortega se sumó al elenco de Sex. Foto: @petitjotao.



“En ese momento fue una expresión de deseo, una manera de decir, porque estaba en otro espectáculo al que le iba muy bien. Pero después pasó el tiempo y me dieron ganas de hacer otras cosas. Arranque con un podcast, un programa de televisión en Canal A y después me convocaron para hacer La Fuerza del Cariño. Finalmente, José María Muscari recordó lo que le dije alguna vez y me llamó para incorporarme a Sex”, agregó.



Sobre las cuestiones que le la sedujeron para formar parte de Sex, Julieta Ortega explicó: “Lo más interesante de Sex para mí es que es un espectáculo 360, inclasificable. No es teatro, cabaret, comedia ni musical, pero sin embargo tiene ingredientes de todas estas cosas juntas. También tiene cosas del burlesque y de la comedia musical”.



“Es interactivo, derrocha talento por donde se lo mire. Hay bailarines, cantantes, acróbatas, cuerpos hegemónicos, cuerpos no hegemónicos, desnudos, mucha música, agite. Es pura energía. Lo podés ver seis veces perfectamente y no cansarte, e incluso tener ganas de volver a verlo”, añadió la actriz.

Julieta Ortega sorprendió con una jugada confesión sexual. Foto: @petitjotao.



Por otra parte, Julieta Ortega sorprendió al confesar cómo vive la sexualidad y cómo es cuando alguien le gusta mucho. “Me siento una persona sexual cuando estoy en pareja o cuando me gusta mucho alguien, o bien cuando estoy muy enamorada. Pero no soy una persona que piensa demasiado en el sexo cuando no está pasando eso en mi vida o cuando no hay nadie que me interese”, reveló.



“No separo mucho el sexo de una persona que me guste mucho. Creo que la vida está llena de otras cosas para hacer. Puedo estar muchísimo tiempo en otra, total. Con trabajos, amigos, viajes, música, lecturas…”, cerró la actriz.