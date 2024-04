Uno de los hijos de Romina Yan sorprendió al revelar a qué se dedica

Romina Yan fue mamá de tres hijos junto a sus marido Darío Giordano. Así, Franco, Valentín y Azul, son el firme legado de sus padres. Dos de ellos decidieron seguir los pasos familiares al dedicarse al ambiente artístico; mientras que Valentín, el del medio, decidió dedicarse a algo completamente distinto.

El joven de 21 años contó en sus redes sociales a qué se dedica. "Algunas cosas no cambian", expresó junto a una foto donde se lo puede ver de niño jugando con un auto de juguete. Su pasión por la velocidad lo llevó a dedicarse a las carreras de autos, donde se desempeña profesionalmente.

Romina junto a sus tres hijos.

"Me enseñaron a manejar desde muy chico y en ese momento fue cuando me di cuenta de que esto iba a ser mi pasión y mi amor por el resto de mi vida", confesó en su cuenta de Instagram.

Luego, reveló que su abuelo Gustavo Yankelevich le dio una gran ayuda para cumplir su sueño: "Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer, estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar. La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana y pensaba que no le iba a agarrar nunca el ritmo. Pero mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr", agregó.

Valentín de pequeño arriba de una auto de carrera. Foto:Instagram @valnyan_

"Me lo tomo muy en serio, entreno mucho para esto y siempre voy a trabajar para ser campeón", comentó el segundo hijo de Romina.

"Primero le quiero agradecer a mi abuelo que me banca desde el día uno y me levanta cada vez que tropiezo. Gracias por permitirme cumplir todos mis sueños Gustavito, ¡te amo! Gracias familia por acompañarme en cada locura y hacerme el aguante en la pista. Los amo", escribió .

Recordemos que Valentín logró sumarse al equipo que lidera Marcelo Ambrogio, en el TC2000, en julio de 2023.