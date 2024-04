Así está hoy Esperanza, la hija de Sabrina Rojas y Luciano Castro

La historia de amor de Luciano Castro y Sabrina Rojas tuvo sus frutos en dos hermosos hijos: Fausto y Esperanza, de 9 y 10 años respectivamente. Ellos no tienen redes sociales propias, pero son sus padres quienes suelen compartir sus fotos para que sus seguidores vean cómo crecen.



En ese sentido, Sabrina Rojas sorprendió hace unos días al mostrar cómo está hoy Esperanza: lo hizo a través de unas fotos en el contexto de una salida entre madre e hija o, como la actriz definió, “salida de chicas”.

Sabrina Rojas mostró cómo está su hija Esperanza, fruto de su relación con Luciano Castro: @rojassasi.



Sucede que el pasado viernes, Sabrina Rojas y Esperanza asistieron juntas al recital de Emilia Mernes en el Movistar Arena, evento al que la adolescente lució un look muy canchero y bien rockero.



“Que alguien me explique por qué pasa el tiempo tan rápido”, escribió Sabrina Rojas en una historia de Instagram en donde se vio a Esperanza luciendo un top gris, campera de cuero negra y un jean con detalles de roturas.



En otra foto, Sabrina Rojas mostró su propio look: llevó un estilo muy similar, con un top negro y pantalón engomado del mismo tono, dejando en claro no sólo el enorme parecido físico, sino también el gusto por la vestimenta.

Sabrina Rojas y su hija Esperanza, fruto de su relación con Luciano Castro. Foto: @rojassasi.



Si bien por ahora, al ser muy chica, Esperanza muestra un bajo perfil, su propia madre contó en una reciente entrevista que ya está vislumbrando varias alternativas acerca de a qué piensa dedicarse en el futuro. Aunque hay que aclarar que recién cumplirá 11 años en junio.



“Quiere ser todo. Desde veterinaria, bailarina y maquilladora. Todavía no conoció la palabra vedette, porque sino creo que también querría serlo. Le encanta. Yo trato de frenarla y no motivarle tanto ese lugar porque prefiero que decida cuando sea más grande”, contó Sabrina Rojas.