"Sachet de sem**": Migue Granados y Alberto Samid se dijeron de todo luego de la marcha universitaria

Una multitud asistió este martes por la tarde a la marcha universitaria para defender la educación pública y manifestarse en contra de los recortes presupuestarios a las universidades públicas. La convocatoria fue a nivel nacional y se registraron importantes números de personas que fueron a la marcha.

En las redes sociales, las personas expresaron su opinión sobre este tema y las celebridades no pasaron desapercibidas. De hecho, Andrés Calamaro y Malena Pichot tuvieron un fuerte cruce en X (anteriormente Twitter) por la marcha de este martes.

El comentario de Samid que desató un escándalo. Créditos: captura de pantalla X @soyalbertosamid.

No sólo ellos fueron los protagonistas de un escándalo en la red social de Elon Musk, sino tambien Alberto Samid y Migue Granados. En los últimos minutos de este martes, el empresario publicó un comentario que desató la furia del dueño de OLGA, canal de streaming.

"En este país hay lugar para todos. Para los que nos expresamos a favor de la educación pública, para los que se expresan en contra y para Migue Granados", fue el mensaje que compartió el exdiputado y que provocó al humorista.

Los mensajes que recibía Granados del empresario. Créditos: X @miguegranados.

Granados no tardó en responder y fue directo a la yugular de Samid: "Escuchame, sachet de semen devenido en lechuza lesbiana, a mí, porfa, no me nombres más. Saludos".

Además, el comediante lo mandó al frente compartiendo todos los mensajes que viene recibiendo, desde hace un tiempo, de Alberto Samid para que lo invite a su famoso programa de streaming.