La tajante advertencia de Jonatan Viale a Javier Milei tras la multitudinaria marcha universitaria

Tras la multitudinaria marcha nacional universitaria que se desarrolló en distintos puntos del país en defensa de la educación pública, Jonatan Viale le hizo una tajante advertencia a Javier Milei y su equipo sobre el grado de soberbia con el que tomaron este reclamo. A su vez, el conductor cuestionó a los referentes políticos de la oposición que quisieron sacar tajada de la manifestación.

En su editoria de este martes, titulado "El talón de Aquiles", Jonatan Viale habló en ¿La ves? (TN) sobre el revés que sufrió Javier Milei por parte de un considerable grupo del pueblo que este martes se expresó en contra del recorte a la educación pública. "Se supone que seis de cada diez votantes de Milei son jóvenes, entonces el kirchnerismo y la izquierda dijeron: 'Hay que darle donde más le duele, hay que darle en su talón de Aquiles', y pasó esto", enfatizó el periodista antes de compartir imágenes de la marcha universitaria.

Luego, Jonatan Viale siguió sobre el aprovechamiento que hicieron alguno sectores de este reclamo: "El populismo siempre hace lo mismo, contamina las causas nobles. La enorme mayoría encontramos en la educación pública y privada la herramienta fundamental para la movilidad social ascendente. No queremos pibes burros, queremos que a través de la educación los pibes consigan trabajo, no planes".

La marcha nacional universitaria convocó a una multitud en distintos puntos del país. Foto: NA.

Tras mencionar la cantidad de referentes de distintos espacios de la oposición que se hicieron presentes en la marcha nacional universitaria que reclamó en contra de la política de ajuste de Javier Milei hacia la educación pública, Jonatan Viale remarcó que el ajuste de presupueto a las universidades se viene dando desde hace algunos años, aunque claro el actual presidente lo ha potenciado. "El ajuste del kirchnerismo fue bestial, y nadie dijo nada. Me hubiera gustado la misma marcha de hoy en estos años anteriores", subrayó el conductor.

Por otro lado, tras repasar la cantidad de puntos de ajuste que han sufrido distintas univesrsidades del país, Viale enfatizó categórico que Milei y su equipo no pueden enojarse por el reclamo justo de la marcha universitaria en defensa de la educación pública de calidad. "No podés ajustar universidades porque el conocimiento vale mucho más que Vaca Muerta, que el litio, que la soja, que la carne. Yo creo que el ajuste tiene un límite. Los jubilados no, la salud no y la educación no", dejó en claro la figura de TN:

Además, Jonatan Viale criticó que Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa se hayan sumado a la marcha nacional universitaria. "A esta gente yo no le creo nada sobre la defensa de la educación pública", enfatizó el conductor. También el comunicador se mostró a favor de auditar las universidades públicas para saber cómo se administra el dinero que llega a cada claustro académico.

Sobre el final de su editorial, tras asegurar que les cree a los estudiantes pero no a referentes como Axel Kicillof, Sergio Massa o Cristina Fernández de Kirchner, Jonatan Viale defendió el fundamento de la marcha nacional universitaria y le advirtió a Javier Milei: "No sean soberbios, bájense un poquito del pony y vean que el tema de la educación le importa a la gente, sobre a todo a los pibes, que son la base de los votantes de ustedes". En tanto que sobre el uso de la oposición sobre este reclamo, el conductor sentenció: "Son unos hipócritas. Massa nunca fue a la UBA, no le importa la UBA. Lloran lágrimas de cocodrilo, nunca les interesó la gente".