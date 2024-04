La picante frase íntima de Norberto Marcos sobre Fátima Florez tras la separación de Javier Milei

Luego de la sorpresiva separación de Fátima Florez y Javier Milei, la palabra que faltaba escuchar en estos días era la de Norberto Marcos, ex manager y pareja de la actriz, con quien no había finalizado su relación en los mejores términos.



En una charla con Intrusos, el productor teatral sorprendió a todos con una picante frase íntima sobre su ex pareja, luego de que Florencia de la V, la conductora del programa, le hiciera una observación.



“Ella era como más cariñosa con vos. Yo los he visto. Parece ser una persona a la que le gusta el vínculo cercano”, le dijo Flor de la V. “Ella estaba acostumbrada a este tipo de trato. Conmigo era la reina y ahora no sé”, contestó Norberto Marcos.



En cuanto a las razones por las que Javier Milei y Fátima Florez terminaron su noviazgo, explicado en razones de incompatibilidad de tiempos entre el trabajo de uno y otro, que comprenden viajes y dificultad de compartir tiempo juntos, Norberto Marcos también opinó.



“Es lógico. Si lo veo como un ciudadano común, me parece bárbaro que el presidente priorice todos los problemas graves que tiene en este momento, pero por otro lado me pongo en el lugar de ella y, qué sé yo, si es mi mujer, es mi mujer, bánquensela”, remarcó.

Fátima Florez y Javier Milei.



Por su parte, Marcela Tauro le preguntó cómo estaba hoy con respecto a sus sentimientos por Fátima Florez. “¿Diste vuelta la página?”, consultó la panelista de Intrusos. “Sí, dejé atrás todo lo que fue mi relación con Fátima porque ella hizo otro camino, otra pareja y la respeto porque es lo que ella quería”, aseguró Norberto Marcos.



Por último, Flor de la V le recordó el tiempo en el que trabajó con Fátima Florez y quiso saber si volvería a hacerlo. “¿Volverías a trabajar con ella?”, le preguntó. “Si nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, sí, porque el negocio Fátima Florez fue inventado por mí”, respondió el productor.