Cuál es la sorpresiva profesión de Valentín, el hijo de Romina Yan

Si bien Romina Yan falleció hace casi 14 años, su recuerdo permanece intacto en varias generaciones a las que sus historias de ficción llegaron y dejaron una huella. El legado de la actriz permanece también en los tres hijos que tuvo con Darío Giordano: Franco, Valentín y Azul.



Si bien el mayor y el menor de los hijos de Romina Yan decidieron seguir sus pasos en el ambiente artístico, el del medio, Valentín, adoptó un perfil más bajo y eligió otra profesión completamente diferente: es piloto de carreras.

Valentín, el hijo de Romina Yan. Foto: @valenyan_.



“Algunas cosas no cambian”, escribió el joven de 21 años en un posteo en Instagram en la que se lo ve de niño arriba de un auto de juguete. Desde siempre fue su sueño y hoy en día se dedica a la actividad de manera profesional.



“Me enseñaron a manejar desde muy chico y en ese momento fue cuando me di cuenta de que esto iba a ser mi pasión y mi amor por el resto de mi vida”, confesó en el posteo Valentín, uno de los hijos de Romina Yan.



Asimismo, en la publicación también contó que fue su abuelo, Gustavo Yankelevich, quien lo impulsó con una gran ayuda. “Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer, estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar”, continuó.

Valentín Yan, hijo de Romina Yan, es piloto de TC2000. Foto: @valenyan_.



“La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana y pensaba que no le iba a agarrar nunca el ritmo. Pero mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”, siguió Valentín.



Actualmente está integrado al equipo que lidera Marcelo Ambrogio, en el TC2000, lo cual le abrió las puertas para consolidarse en el rubro. Su debut fue en el año 2023. “Me lo tomo muy en serio, me entreno mucho para esto y siempre voy a trabajar para ser campeón”, escribió el hijo de Romina Yan.