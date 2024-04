"Cerra el or**": el fuerte cruce entre Andrés Calamaro y Malena Pichot por la marcha por la educación pública

Este martes por la tarde, se llevó a cabo la marcha universitaria en distintos puntos del país en defensa de la educación pública. Miles de personas participaron en esta convocatoria realizada por más de 70 casas de estudio de toda la República Argentina. En Buenos Aires, según las fuerzas de seguridad, hubieron 150.000 personas; para la Universidad de Buenos Aires (UBA), participaron 800.000. Mientras que en Mendoza, se registraron alrededor de 40.000 personas.

Varios artistas salieron a apoyar esta marcha: Emilia Mernes, Juan Minujín, Lali Espósito y más. Sin embargo, al finalizar esta convocatoria nacional, Andrés Calamaro compartió un picante mensaje desde su cuenta de X (@Galimbe64457296), donde se apoda "Ezra Pound", como el poeta del siglo XX. Recordemos que Calamaro ha hecho público su apoyo al gobierno de Javier Milei en más de una ocasión.

El mensaje de Calamaro luego de la marcha universitaria y la respuesta de Pichot. Créditos: captura de pantalla X @Galimbe64457296.

"Ok... En el confinamiento las universidades seguían abiertas como las escuelas y los comercios. Los aeropuertos siguieron con sus actividades normales y no nos vacunaron", escribió el cantante. Y las respuestas no tardaron en llegar.

"Cerra el or**, Andrés", le contestó Malena Pichot. Rápidamente, Calamaro redobló su apuesta y le dijo a la actriz: "Malena...Para ser humorista te tomas demasiado en serio. Seguí marchando para Palestina y por una demagogia legal y gratuita". Pero no quedó ahí.

La actriz finalizó diciendo "Viva la universidad pública, Andrés". Créditos: captura de pantalla X @Galimbe64457296.

Al cabo de unos minutos, el artista citó el mensaje de Pichot y propuso "hacer una Argentina mejor donde hipócritas como Malena lloren leche". "¿Cómo lloraría leche? ¿En qué sentido lo decís?", le consultó furiosa la actriz; a lo que Andrés Calamaro replicó: "Perdiste, amiga. Conmigo nadie se mete. Ni pío". "Lo siento, lo hiciste personal", agregó después el cantante.

"Viva la universidad pública, Andrés", fue la última respuesta que le dio Malena Pichot al músico.