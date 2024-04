"Qué lindo y poderoso": Andrea Rincón debutó como cantante cristiana

A fines de septiembre del año pasado, Andrea Rincón compartió con sus seguidores de Instagram (@Andrearincon_top) imágenes de su bautismo, y, de esta manera, comenzó su camino espiritual.

Dos meses después de aquel acontecimiento, en noviembre, la actriz viajó a Turquía y publicó una imagen en Éfeso con la siguiente frase: "En el último hogar donde vivió la Virgen María. No puedo explicar cuanta emoción brota por mi cuerpo... Uuuuffff....".

En septiembre de 2023, Andrea Rincón fue bautizada. Créditos: Instagram Andrearincon_top.

Actualmente, a pocos días de conocerse la noticia de su separación de Mauricio Corrado, con quien se comprometió en la misma época de su bautismo; el pasado domingo Rincón dejó sin palabras a todo el Internet al publicar un video interpretando el tema religioso Si Tu Presencia Conmigo No Va, junto al cantante de cumbia santafesina, Walter Encina.

"Siempre con un Corazón de Adorador", escribieron Walter y Andrea en la publicación que ya tiene más de 12 mil me gustas.

Escuchá a Andrea Rincón cantar Si Tu Presencia Conmigo No Va

Los usuarios de la red social felicitaron a Andrea Rincón por su hermosa, y no tan conocida, voz: "¡¡¡Wow!!! ¡Qué linda vozzzz!"; "Hermoso, me llegaste al corazón. Dios te bendiga"; "¡¡¡Keeeeeee!!! Muy lindoooo amé. Me encantó, te felicito por animarte a adorar cantandooo que lindo y poderosooo".