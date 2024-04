La particular postura de Florencia Peña ante las críticas contra Guillermo Francella por apoyar a Javier Milei

Mientras la gran mayoría de los integrantes de la comunidad artística se han expresado en contra de los lineamientos de Javier Milei, recientemente Guillermo Francella expresó su apoyo al presidente, y ahora su colega y amiga Florencia Peña; ofreció su particular punto de vista sobre el revuelo que generaron los dichos del popular actor.

Recordemos que Francella se había mostrado optimista ante la política de Milei enfatizando: "Estoy con incertidumbre de ver cuando termina el beboteo y ver cuando empezamos a disfrutar más de estas medidas. Eran más que necesarias, se sabía que iba a haber una cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente".

Luego de que una importante cantidad de artistas hayan cuestionado el apoyo de Guillermo Francella hacia Javier Milei, tildando al actor de poco empático con la situación en que se encuentra la mayor parte del pueblo argentino en medio del ajuste propulsado por el oficialismo, Florencia Peña compartió su particular postura y destacó que el eje del asunto no pasa por su opinión política, ni la de su colega.

Invitada a Generación Dorada, el flamante programa que conducen La Negra Vernaci y Humberto Tortonese en Olga, Florencia Peña en primer lugar comentó sobre su vínculo con Gullermo Francella: "Guille y yo pensamos distinto. Pero lo adoro, le tengo un gran cariño. Hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando".

Florencia Peña y Guillermo Francella, colegas y amigos. Foto: Captura de video Telefe.

"Esta cosa de que a cada actor que aparecía en escena le preguntaban qué pensaba de lo que dijo Guillermo... Lo que él dijo fue una vez y se replicó mil veces. Hubo un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro", sostuvo Peña sobre el revuelo por los dichos de Francella a favor de Milei.

Finalmente, la actriz aseguró categórica: "Pero el foco no tiene que estar puesto en qué opinamos nosotros porque no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y él tampoco. Estamos desviando el foco, que es que el INCAA está cerrado en este momento, y nos estamos dedicando a ver quién le pega o no a Guillermo. No es por ahí. Cada uno puede pensar lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y puedo no solo trabajar, soy amiga".