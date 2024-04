Las increíbles fotos de Juana Viale y de su novio en la nueva etapa de su expedición por el Océano Atlántico

A comienzos de abril, Juana Viale se embarcó en una aventura por el Océano Atlántico por una causa ecológica junto a su novio, Yago Lange, un deportista y protector del medio ambiente; y también algunos amigos. El viaje tiene como objetivo con estudiar el terreno, recoger plásticos que contaminan las aguas y grabar escenas para un documental.

En las últimas horas, se conoció que la expedición dio inicio a una nueva etapa y están rumbo a Cabo Verde, África. La conductora de Eltrece brindó nuevos detalles de su travesía en su perfil de Instagram (@Juanavialeoficial) y compartió increíbles fotos.

La actriz junto a su novio y amigos se embarcaron en una aventura por el Océano Atlántico. Créditos: Instagram Juanavialeoficial.

El velero en el que viajan. Créditos: Instagram Juanavialeoficial.

"Lo mas lindo para mi, es poder concretar sueños. Bueno, aquí es uno. Partir desde el deseo a concretarlo, se pasan varias tormentas. Hay algunos atardeceres hermosos para perpetuar pero cuando se vive en el sueño, se habita el presente, es ahí donde la magia aparece. Poder transmitir la belleza misma de la simpleza de la vida, sumar una gota limpia del océano a todos, es sumarle vida al sueño", dice la primera parte del escrito de la actriz.

La nieta de Legrand comaprtió en Instagram impactantes imágenes de su travesía. Créditos: Instagram Juanavialeoficial.

Las fotos publicadas por Juana son una belleza. Créditos: Instagram Juanavialeoficial.

Y abrió su corazón: "De a dos es mas realizable, así que somos 5 arriba del barco, lo cuál lo hace mas fantástico. Cinco almas haciendo de las suyas en singular y en plural.... Creo que una vez lo dije, pero lo repito, no se puede cuidar ni amar lo que no se conoce... así que aquí, transfiero mi conocimiento, descubrir para contagiar eso... que no tiene palabras".

El posteo tiene más de 36 mil corazones. Créditos: Instagram Juanavialeoficial.

"Primera expedición, si Expedición....Canarias Cabo Verde. Cabo Verde - Fernando de Noronha. Y luego... ¡¡¡siga el baile, siga el baile!!!", finaliza Juana Viale en su posteo.

La publicación de la actriz en la red social de fotografía ya suma más de 36 mil me gustas y 1460 comentarios.