La verdad oculta de la pelea de Grego Roselló con Luzu TV: “Se sintió traicionado y…”

Un puñado de palabras. Apenas una serie de términos sueltos en una publicación de redes sociales. Esa frase al pasar de Grego Roselló en su Instagram activó una guerra inesperada, porque iluminó una interna filosa con Nico Occhiato, que nadie avizoraba.

Siempre quedó pululando en el aire la incógnita sobre la salida del comediante de la plataforma Luzu TV, en la que condujo un ciclo que tuvo éxito, que logró construir una comunidad y aportar unas mediciones positivas. Por eso, el posteo de Grego permitió esclarecer una trama detrás de todo ese misterio.

Roselló anunció su incorporación al canal Olga, que comanda y gestiona Migue Granados, y utilizó una concepción que rebotó en todos lados: “El mejor equipo de internet”. Evidentemente se trataba de un pequeño dardo para Occhiato y su proyecto de streaming.

Ahora se sumaron nuevos datos, que arrojó el periodista Juan Etchegoyen y que posibilitan reconstruir los hechos. “Grego trabajó en Luzu cuando el streaming de Nico Occhiato empezó a sumar figuras. Trabajó varios meses y cuando se terminó el año no le habrían renovado el contrato y él quedó dolido”, arrancó.

En cuanto a la angustia que perforó el corazón de Grego, el periodista de Mitre Live manifestó la verdad: “Fue una desilusión para él me decían porque se sumó, se bancó varias cosas internas”. Y soltó la situación más importante: “Siempre se la jugó por Luzu y se sintió traicionado cuando pasó aquello del contrato”.

Grego se fue de Luzu TV.

Grego Roselló se sintió traicionado por Nico Occhiato

Respecto a ese episodio, a la charla de Occhiato para informarle que no continuaría en Luzu TV, Etchegoyen aportó una infidencia muy sensible: “Incluso me decían que en su momento trataron de calmarlo porque estaba muy nervioso”. Para resumir, Juan agregó: “Se sintió destratado, como que no valoraron su laburo”.