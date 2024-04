Facundo Arana llega con "la obra más linda del mundo" al Teatro Astral

Facundo Arana es uno de los actores más reconocidos del país y ha tenido, a lo largo de su carrera, innumerables éxitos tanto en televisión como en el teatro. En la actualidad el actor está realizando un unipersonal titulado "En el aire" con el que ha logrado agotar entradas en el Paseo La Plaza, en gira nacional y ahora llega al histórico Teatro Astral este miércoles 24 de abril. Entradas a la venta.

En este espectáculos Facundo Arana despliega todo su talento tanto actoral como musical ya que en varias situaciones ilustra el momento al sonar de su saxo. La obra narra la historia de Marcos, un particular locutor radial que transmite su programa desde el escenario de un teatro de pueblo perdido en el interior de nuestro país.

En el aire, con Facundo Arana, se puede ver este jueves en el Teatro Astral.

"Es una obra que cuenta una historia que es tan potente y en donde están muy bien marcados y delimitados los momentos que a su vez no tienen un principio y fin, sino que están todos bellamente hilados. Y la verdad es que yo soy la persona que tiene la fortuna de estar arriba del escenario contándola. Es una obra que no se detiene nunca. Yo la considero la obra más linda del mundo. No que sea la única, sino que alcanzó el podio", sostuvo Facundo Arana en diálogo con MDZ.

A lo largo de casi una hora y media la puesta propone un viaje mágico y nostálgico en donde los recuerdos y los afectos, el amor y el humor y los buenos deseos se hacen presentes.

"Lo que pasa es que cuando vos tenés experiencia con algo y ese algo va creciendo, naturalmente en algún momento madura y cuando esa obra madura te da lo mejor que vos podés tener para hacer y vos le podés dar lo mejor que tenés para dar. Cuando eso ocurre pasa lo que te pasó a vos porque tenés una obra de teatro adulta y completa. Quisiera que sea hasta mi legado artístico porque como artista no tengo más", cuenta sobre esta obra que tuvo una exitosa temporada en el Paseo La Plaza en el 2023.

La obra no solo expone los buenos dotes actorales y musicales de Facundo Arana, sino que además también lo lleva a un límite del rendimiento físico. "Estoy entrenado, me gusta entrenar, me hace bien entrenar. Me gusta estar entrenado y preparado para poder hacer algunas cosas que son demandantes a nivel físico, pero que a los personajes les sirven", explica.

"Arriba del escenario pasa una cosa que es muy loca, que es que hay una adrenalina que no la sentís en el corazón, pero que sí, por ejemplo, te permite hacer movimientos que si yo los quisiera hacer ahora, por más que entre en calor, fuera de escena, no los podría hacer", confiesa el actor.