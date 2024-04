Dolores Fonzi fue categórica con Guillermo Francella por sus dichos sobre el gobierno de Javier Milei

Dolores Fonzi estuvo en conferencia de prensa en el marco de la entrega de los Premios Platino, luego de quedarse con el premio a Mejor Interpretación Femenina por el papel principal que desarrolló en su película Blondi.

En este contexto, la actriz y directora dialogó con los medios de comunicación. Entre los que estuvieron presentes fue Intrusos (América TV), quien envió un notero especialmente para la cobertura de la premiación. Así fue como en un momento de la charla le consultaron a Fonzi por los dichos de Guillermo Francella en relación a las "esperanzas" que le generaban las medidas que está tomando Javier Milei como presidente de la Argentina.

"No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco, lo poco que conozco de él, no se si está bueno", disparó Dolores.

"Nancy (Duplaá) fue punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor que se ganó un lugar con su talento, con su trabajo, su esfuerzo, que ahora no contempla el esfuerzo y trabajo de otros. No sé, lo deja medio afuera para mí", agregó.

Luego fue consultada sobre si trabajaría con Francella. "No. Como directora, no. Voy a trabajar con gente con la que me es fácil comunicarme, con alguien tan en las antípodas de mi pensamiento, no sé qué puedo hacer nada", concluyó contundente.