Con doce participantes nominados, quién abandona Gran Hermano este domingo según las encuestas

Este domingo se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe). Pero no será una noche común ya que doce de los trece participantes están en placa, salvo el líder de la semana que tiene inmunidad. En este particular contexto, en redes sociales comenzaron a especular cuál será la persona que abandonará la casa más famosa del país. Recordemos que este sondeo puede no reflejar lo que puede pasar finalmente, ya que el voto válido será el telefónico.

Así, tanto en encuestas de Instagram y X, se fueron revelando datos contundentes. La cuenta Mundo Famosos arrojó que el participante que ocupa el primer lugar de favoritismo del público es el Chino, con 4.700 votos y le sigue Furia, con 4.100. El podio lo completa Virgina, con 3.500. Por su parte, Florencia y Darío se disputan los últimos lugares, lo que los coloca como los que más chances tienen de quedar afuera.

En cuanto a los resultados que se reflejan en la cuenta de X @gh_trivia, figuran los dos mismos jugadores en los primeros dos lugares, pero con Furia primera. En este caso, Emmanuel es quien obtiene menos votos.

Finalmente, la cuenta de X @michael8690611 repitió los resultados de la encuesta anterior, lo que indicaría que el público se inclina a que Juliana continúe en la casa.