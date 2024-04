Agustina Cherri confesó por qué tuvo que volver a terapia: “Culpa de mi hija Muna”

Agustina Cherri pertenece al grupo de artistas y famosos que suelen negociar infinidad de canjes con marcas. Gracias a estos acuerdos comerciales, la actriz consigue desde sillones, cortinas, muebles para la casa, útiles para el colegio de sus chicos, ropa o productos de belleza y mucho más.

Y en su última visita al programa de Juana Viale (El Trece), Agustina Cherri contó en la mesaza el cuestionamiento que le hizo su hija Muna Pauls a propósito de los canjes y que terminó convirtiéndose en tema en su sesión de terapia.

En la mesa conversaban si era posible “vivir de canje”. Entonces, la ex Chiquititas habló de su caso personal. “Lo hablé con mi psicóloga porque una vez no sé qué apareció en casa y Muna me dice: ‘Má, ¿esto lo pagaste con jeta de crédito?’”, relató Cherri.

Y siguió: “Se empezó a utilizar en mi casa la división de que esto lo pago con tarjeta y esto con ´jeta de crédito´, medio como gracioso. Pero después pensé que no estaba tan bueno que usaran ese término”.

Agustina Cherri tiene una nutrida agenda de empresas con las que hace canjes. Instagram Agustina Cherri.

A raíz del ruido que le generó ese ocurrente término de su hija Muna Pauls para referirse a sus jugosos canjes en redes, Agustina Cherri decidió explicarles a fondo su sentido y su razón de ser a sus hijos más grandes.

“Ahí me bajo la idea de que había que explicarles, porque si no se banaliza todo. Como que lo que es por canje te lo dieron o te lo regalaron. Y en realidad, uno puede acceder a tener algo de canje porque laburás desde los ocho años, tenés una carrera y la gente te sigue. Sos una actriz destacada que a una empresa le sirve que vos muestres sus productos”, dijo y señaló: “Me parece un laburazo”.

Agustina Cherri habló a fondo con su hija Muna sobre los canjes que realiza. Instagram Muna Pauls.

Para la actriz, poder analizar este tema en su espacio de terapia y poder hablarlo francamente fue muy importante. “Fue como una liberación para mí. Especialmente con Muna, que al ser la más grande, es la que siempre me ayuda a grabar el contenido. Le dije: ‘Mirá nena, yo trabajo desde los seis años para tener estos seguidores y poder hacer canje, ¡no me jodas!’”, comentó.

Agustina Cherri contó con qué la enloqueció Muna durante el verano

A finales de febrero, mientras estaba abocada a la organización de la fiesta de 15 de su hija Muna, Agustina Cherri hizo catarsis y expresó que se estaba volviendo loca. “No sabía que era tan difícil. Porque yo nunca me casé, que es lo más parecido. Triple vestido. Me está viviendo. No sabés lo que es... Muy divertido pero demanda mucha energía”, expresó la artista.

A la vez, Cherri indicó que a su hija no se le escapaba nada: “Está en todos los detalles. El catering, la bebida, lo que canta, quién va a actuar. ¡Todo! ¡Tiene tres cambios de ropa! Las ideas de mi hija…”.