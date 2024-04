Carmen Barbieri reveló por qué rechazó conducir Intrusos

Carmen Barbieri quedó envuelta en una nueva polémica durante estos últimos días luego de su tenso cruce con Karina Mazzocco en Mañanísima. En medio de dicha entrevista salió a la luz un tema que hasta ahora nunca se había profundizado: ¿Por qué la actriz rechazó conducir Intrusos?

Lo que más impacto de aquella nota entre Carmen Barbieri y Karina Mazzocco fue el pase de factura que la primera le hizo a su invitada, recordando que entre los varios idas y vueltas que tuvieron y ciertos destratos. Y es que en definitiva la historia entre ambas es de larga data.

El picante cruce entre Carmen Barbieri y Karina Mazzocco.

Casos como los maltratos que hubo en la serie infantil Cebollitas donde la actriz participó junto a un amplio elenco, a una supuesta hermana de la madre de Fede Bal que luego fue desestimada -se realizó un ADN que dio negativo-, fueron algunos temas que se trataron en la entrevista.

Sin embargo, más allá de algunos reproches, la actriz le dijo a la conductora de A la tarde que ahora “había logrado adaptarse al formato y volver a su esencia”, valorando el programa que lleva adelante por la pantalla de América TV.

En este punto, Karina Mazzoco dijo que, como Carmen Barbieri también había estado fuera de los medios y, en su momento, había regresado reemplazando a Georgina Barbarossa, sabía lo difícil que era reinsertarse en este tipo de programas. Esto le dio pie a la exvedette para confesar una propuesta que en su momento le hicieron.

"¿Sabés cuantas veces le dije que no a Intrusos que me llamaron? Porque a mí me ofrecieron conducir Intrusos, pero no lo acepté para no estar mal con mis compañeros, para no meterme en la vida de mis colegas", dijo la comediante de 68 años.

Carmen Barbieri reveló que en varias oportunidades le ofrecieron conducir Intrusos.

"Porque yo hablo de mis romances, de mis peleas, de mis cosas, pero nunca me meto en la vida de mis compañeros. Siempre dije que no, tal vez esa negativa no es para siempre, pero trato de hacer otros programas", agregó punzante, en referencia a los programas de la farándula.

Si bien este fue uno de los disparadores y pases de factura que Carmen Barbieri le recriminó a su colega en Mañanísima, el dato de que le habrían ofrecido estar al frente de Intrusos -histórico formato liderado por Jorge Rial y actualmente en manos de Flor de la V- no era demasiado conocido hasta ahora.