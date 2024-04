Michel Noher habló de la distante relación con su papá, Jean Pierre

En unos días, Michel Noher cumplirá 41 años. Papá de Antón, su hijo de 7 años con Celeste Cid, e hijo de Jean Pierre Noher, el actor hoy elige Buenos Aires para vivir a pesar de que las posibilidades de trabajar en el extranjero siempre están.

“Me gusta ser un papá presente, compartir con mi hijo, verlo crecer. Tengo oportunidades de trabajar en España, por ejemplo, pero este año preferí quedarme”, dijo Michel Noher en una entrevista a La Nación. Es que, tal vez, el artista no quiere repetir con su hijo lo que vivió con su padre, una relación a la distancia que recién con los años se volvió fluida.

Jean Pierre Noher y Michel, juntos cuando Argentina ganó el Mundial de Qatar. Instagram Jean Pierre Noher.

Actualmente, Michel y Jean Pierre Noher tienen un vínculo bárbaro: padre e hijo comparten salidas culturales, se acompañan en todo y hasta trabajaron juntos en proyectos en común. Sin embargo, esto no fue siempre así.

“Me crié en Bariloche y vine a Buenos Aires a los 17 años y me reencontré con él y con toda mi familia, porque yo estaba allá solamente con mi mamá”, contó Michel, hijo de una época en la que las distancias y las posibilidades de comunicación eran otras.

Michel Noher en la alfombra roja del Festival de Cine de Málaga. Instagram Michel Noher.

“En ese momento no había teléfono en casa y tenía que ir al locutorio de Entel del centro de Bariloche cuando me avisaban por radio que iba a llamarme a tal hora. Después hubo teléfono, pero llamar a Buenos Aires era carísimo”, explicó.

Recién cuando se instaló en Buenos Aires, Michel pudo estrechar su relación con su papá. “Trabajamos juntos también. En Brasil hicimos una telenovela y fue muy gracioso porque estaba basada en la historia de siete hermanos de un mismo padre, pero que era un donante de esperma. Y mi papá hacía de mi padre adoptivo y era muy divertido”, recordó.

Michel Noher con su hijo Antón y su papá, Jean Pierre. Instagram Jean Pierre Noher.

Más tarde, Jean Pierre le propuso a Michel protagonizar El hijo eterno, una obra producida por él. “En principio no me daban ganas porque intento no mezclar, pero nos fue muy bien”, señaló el ex de Celeste Cid, quien cree que el arte, de algún modo, hizo lo suyo para acercarlos y sanar esa distancia en los primeros años.

Michel Noher opinó sobre las políticas de desfinanciación a las industrias culturales

El 15 de abril Michel Noher estrenará la obra Pequeños grandes momentos en el Multiteatro y como la mayoría de los artistas se plantó frente a las políticas de desfinanciación y desmantelamiento al desarrollo de las industrias culturales del actual gobierno de Javier Milei. “Es un horror lo que pasa”, opinó. El 15 de abril Michel Noher estrenará Pequeñas grandes cosas en el Multiteatro. Instagram.

“Decir ‘defendamos la cultura’ es real pero romántico. Defendamos la industria, defendamos las fuentes de trabajo. Porque es una industria superavitaria, un sistema que se autoabastece, porque cuando vas al cine o ves una peli en la tele, una pequeña parte va al fondo del INCAA y con eso se dan créditos para hacer películas. No subsidios, porque ese dinero se devuelve”, indicó Michel.

“Si queremos estar mejor tenemos que cuidar lo que trae dinero a la Argentina, y el cine trae dinero. Están destruyendo algo que funciona y está mal”, cerró Michel Noher.