La burla de Eduardo Feinmann por la estrella que eligió el kirchnerismo como ícono de oposición a Javier Milei

En las últimas semanas, Mirtha Legrand volvió a quedar en el centro de la escena en los medios por sus críticas al gobierno de Javier Milei. Y ahora, Eduardo Feinmann se burló de que el kirchnerismo haya adoptado a la diva como ícono de oposición al oficialismo.

Este martes, desde su programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), el conductor se refirió al tema preguntando a sus compañeros: "¿Vos sabés quién se ha transformado en líder de la oposición?". Luego, Eduardo Feinmann soltó que para el kirchnerismo la figura que se ha convertido en símbolo de desafío a Javier Milei es Mirtha Legrand, la estrella más legendaria de la televisión argentina.

Mirtha Legrand, la inesperada referente de la oposición según el kirchnerismo. Foto: Captura de video El Trece.

"La tienen como bandera, la detestaban hasta anteayer. y ahora porque dijo dos cositas, es la nueva líder", enfatizó Feinmann sobre el inesperado afecto que ha desperatado Legrand en el kirchnerismo.

Luego, el periodista redobló su sarcasmo y agregó: "Usan las declaraciones de Mirtha como propias, como si fuera Cristina Fernández de Kirchner". Todo en referencia a las críticas de la diva a las decisiones de Javier Milei y su entorno en lo que respecta a temas como el desfinanciamiento del INCAA y el alarmante crecimiento de la epidemia de dengue.

Por útimo, tras remarcar que a pesar de los cuestionamientos a la política de Javier Milei, Mirtha Legrand sigue en las antípodas del kirchnerismo, el conductor aprovechó para deslizar una chicana hacia la diva.

"Me encantaría entrevistarla, pero no habla con nosotros, no sé por qué", cerró picante Eduardo Feinmann al referirse a Mirtha Legrand.