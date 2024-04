El motivo por el que acusan a C5N de censurar a una de sus periodistas durante un programa

Desde hace un tiempo, la periodista Mariana Brey tuvo un cambio de programas en C5N, pasando de Argenzuela a Duro de domar. Fue justamente en el útimmo ciclo mencionado en el que en estos días se produjo un momento que no pasó desapercibido en las redes sociales, y varios usuarios acusaron de censura a la señal de noticias al intentar silenciar a la mencionada comunicadora.

El tema por el que los internautas cuestionaron a C5N tiene que ver con el momento en que Mariana Brey aseguró al aire que algunos bolivianos cruzan la frontera para cobrar planes sociales y luego regresan a su país.

Ante la desconcertada mirada del conductor Pablo Duggan, en Argenzuela le preguntaron a Brey si considera pertinente quitarle los planes a los extranjeros.

Mariana Brey protagonizó un tenso momento con sus compañeros de Duro de Domar. Foto: Captura de video C5N.

Sosteniendo su argumento, la panelista retrucó: "¿Está bien pagarle un plan a personas extranjeras? No importa su nacionalidad", En ese momento, la periodista Carla Czudnowsky argumentó que estas personas están nacionalizadas. A lo que la integrante del ciclo de C5N respondió categórica: "No todas. Yo estuve dos veces el año pasado en Bolivia, dos veces viajé, crucé por frontera y demás. En la frontera me crucé a una cantidad de, por supuesto, bolivianos porque era la frontera donde estaba, que cruzaban a Argentina puntualmente para cobrar el plan y volver luego a su país".

Luego, Mariana Brey redoblando su postura agregó: "Yo estuve ahí, no me lo contaron. Venían porque tenían que votar, estaban nacionalizados. O venían a tener hijos...". En ese momento, la voz de la panelista de C5N comenzó a escucharse mal, ante lo cual preguntó: "¿Es mi micrófono?".

El episodio tuvo gran repercusión en las redes sociales, donde varios usuarios acusaron a C5N de censura, ya que Mariana Brey tiene generalmente opiniones disonantes con la línea editorial de la señal de noticias.

Una de las que se encargó de replicar el video fue Yanina Latorre, quien disparo desde su cuenta de X: "La cara de todos me dan ganas de vomitar! “PERIODISTAS” que trabajan de militantes. Verguenza les deberia dar. Caras de piedra!", sentenció la integrante de LAM (America) sobre el momento de tensión en C5N.