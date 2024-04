El contundente argumento con el que una legendaria actriz y su hija interpelaron a Javier Milei

Hace algunos días, Guillermo Francella generó revuelo al dejar en manifiesto su apoyo a Javier Milei durante una entrevista radial. El popular actor aseguró que las medidas del Gobierno son necesarias, y expresó su esperanza respecto al resultado que podría tener el plan del oficialismo. Sus palabras generaron descontento en algunas figuras como Julieta Zylberberg y Érica Rivas, a quienes se les sumaron este lunes la legendaria actriz María Valenzuela y su hija, quien requiere de una medicación crónica que la salud pública no le está suministrando.

En diálogo con un móvil de A24, la artista hizo referencia a la compleja situación de salud de su hija, quien hace 21 años sufrió un ACV y hoy no le dan su medicacion. En este sentido, consultada por los dichos de Guillermo Francella sobre Javier Milei, María Valenzuela remarcó: "No comparto lo que dice, pero es su opinión y la respeto”.

"Quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV donde sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedios. Eso le servía para todo el mes”, cuestionó de manera contundente Valenzuela sobre las actuales políticas de salud pública.

Luego, para terminar de ilustrar su argumento la entrevistada remarcó: “Fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja. Las otras dos cajas, anuladas. ¿Qué hacemos? No sé. Le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar. Hay chicos que se están muriendo de enfermedades oncológicas. ¿Qué hacemos?”.

De hecho, más allá de la disconformidad de María Valenzuela con las ideas de Guillermo Francella en sintonía con las de Javier Milei, la propia hija de la actriz, Malena Mendizabal, detalló en diálogo con el portal Teleshow: “El Estado me tiene que otorgar la medicación. Tengo el Certificado Único de Discapacidad desde hace un año y dos meses. En el gobierno anterior saqué el certificado de discapacidad y todos los meses yo iba a una farmacia que me daba el Estado. Iba a retirar mi medicación porque sufro convulsiones. Tomaba tres cajas teniendo esa receta autorizada. El otro día mi mamá fue a retirarla y le dieron una caja. Ella le dijo que la receta son por tres cajas y cuando se fijaron en el sistema de la farmacia, que el Estado me había dado, le dicen ‘una, sí y dos suspendidas. Mi mamá mañana me la va a comprar de forma privada con su obra social que te los da con un 40% de descuento. Con el certificado de discapacidad lo que me daban era la medicación y los viajes en transporte público gratis".

Malena Mendizabal, la hija de María Valenzuela que requiere una medicación crónica que actualmente no le suministran. Foto: Redes sociales El Trece.

Para ilustrar la gravedad de su situación, la hija de María Valenzuela remarcó además: "Sufro de convulsiones y en la parte izquierda de la cabeza no tengo cráneo. Si me subo a un colectivo, estoy parada y sufro una convulsión, o un codazo o un golpe en la cabeza, es un golpe a mi cerebro”.