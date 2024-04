De qué vive Fabián Gianola tras ser cancelado por las denuncias de abuso sexual

En mayo de 2023, Fabián Gianola fue sobreseído tras ser denunciado por abuso sexual por la actriz Fernanda Meneses, una de las mujeres con las que el actor trabajó y que lo denunciaron desde 2018, cuando una de ellas se animó a romper el silencio.

Gianola obtuvo un fallo a favor suyo de parte de la Justicia y luego el Tribunal Oral N° 3 suspendió el juicio oral contra el artista que le había iniciado la locutora Viviana Aguirre, a cambio de pagarle una suma de dinero y comprometerse a cumplir labor comunitaria y a hacer cursos sobre violencia de género.

A raíz de las denuncias que llevaron a una lógica cancelación y cierre de puertas de teatros, canales y demás espacios donde durante más de cuatro décadas se había movido como pez en el agua, Fabián Gianola debió buscar otro modo de sustentarse económicamente.

Y en los últimos días, el actor de TVR reapareció en Mañanísima (El Trece) donde contó cómo se gana la vida desde que se vio obligado a retirarse del mundo del espectáculo.

Fabián Gianola reapareció en 2023 tras ser sobreseído por las denuncias de acoso sexual.

“Yo sigo teniendo ofertas de trabajo... Pero yo no vivo más de esta profesión hace varios años, hace por lo menos cuatro o cinco”, aseguró. Y cuando Carmen Barbieri quiso saber si este parate se debía al miedo a los escraches o si la decisión tenía que ver con otro tema personal, Gianola indicó que en este alejamiento había “un poco y un poco”.

“Las cosas surgen, y me ofrecieron asociarme, hoy soy socio de un emprendimiento de salud y me va muy bien, la verdad que muy bien”, contó el actor, aunque no dio más detalles del proyecto al que se dedica actualmente y que le permite mantenerse económicamente.

Hace años que Fabián Gianola no trabaja en la televisión. Captura TV.

A la vez, el ex Los Benvenutto señaló que él había sido declarado culpable “desde el minuto cero”. “Y la Justicia no solo demostró la inocencia, demostró la extorsión. ¿Y cómo se resarce ahora? ¿Cómo se limpia la imagen y el honor de una persona?”, preguntó a la conductora.

El descargo de Fabián Gianola tras su sobreseimiento

“Lo que viví fue muy difícil, yo estuve siempre a disposición de la Justicia. Nunca me fui del país a pesar de las acusaciones. A mí se me violaron mis garantías constitucionales”, insistió y sumó: “El derecho de la presunción de inocencia, que dice que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, conmigo no funcionó”.

“Yo me quedé inmediatamente sin trabajo, fui linchado mediáticamente. Fui abusado y violado mediáticamente”, avanzó Gianola, antes de comentar que a raíz de todo eso debió pedir ayuda psicológica. “Me derivaron a un psiquiátrico, estuve con medicación, antidepresivos. Todo era falso, hostigamiento, amenazas. Lloré mucho de rabia e impotencia”, insistió.