Natalie Weber reveló la desorbitante factura de luz que le llegó: "Me voy a poner cuatro buzos y..."

Los aumentos de las tarifas y la quita de subsidios ya castigan a los bolsillos empobrecidos de los argentinos y el tema afecta incluso a los famosos. Tal es el caso de Natalie Weber, que contó la casi millonaria factura de luz que le llegó a su casa, un monto que la dejó descolocada.

“A mí me vinieron 549 mil pesos”, reveló Natalie en Desayuno Americano, mientras trataban el asunto con un abogado y proponían a los televidentes compartir sus facturas. A continuación, la modelo aseguró que va a tomar recaudos de emergencia para los meses más fríos. “Que Dios me re bendiga. Me voy a poner cuatro buzos y cinco medias”, dijo.

Sin embargo, Natalie Weber dejó en claro que su caso es particular, ya que su casa es grande y tiene un consumo alto dado que tiene calefacción centralizada, un método que inevitablemente hace subir al medidor.

A pesar de ser consciente de que lo que consume con su familia es bastante mayor al promedio, la modelo señaló su sorpresa al descubrir lo mucho que había escalado su factura, en comparación a la anterior. “Pasé de 200 mil la última, a 549 mil”.

La indignación de Natalie Weber por lo que tiene que pagar de luz. Captura TV.

“Yo no me estoy quejando del aumento, porque es normal que haya un aumento. Yo no merezco estar subsidiada”, advirtió la morocha, y acto seguido expresó con estupor: “Pero ¿en tan poco tiempo tanto?”.

Cabe destacar que Natalie Weber vive con su marido Mauro Zárate y sus hijos Mía y Rocco en una inmensa casa ubicada en el barrio de Nordelta, una de las zonas más caras del Gran Buenos Aires, donde viven los más acaudalados.

La propiedad de Natalie y Zárate cuenta con 500 metros cuadrados cubiertos entre dormitorios, living, gimnasio, cochera, quincho y demás ambientes amplios. Además, la casa tiene muelle con acceso directo al lago y está rodeada de verde.

Natalie Weberr vive en una mansión en Nordelta. Instagram Natalie Weber.

La indignación de Alejandro Fantino por la factura de luz que le llegó a Neura

Días atrás, el conductor Alejandro Fantino expresó su indignación por la exorbitante factura de luz que deberá pagar el estudio donde transmite Neura, su canal de Youtube.

"Esta es una empresa, Neura, que tiene streaming, Twitch, Youtube y también tiene radio, 89.7. Somos un grupo de socios y acaba de llegar la factura de luz de la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7", comenzó Fantino.

"Ahí va el número. Cinco millones de pesos casi", agregó indignado. Luego, mostró ante las cámaras la boleta y especificó que la cifra precisa que deberá abonar es de 4,294,566.42 pesos.

"Lo vamos a pagar, por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué te encarezco? Se lo pregunto a ustedes. ¿Qué encarecemos? Es como que yo diga 'a partir de ahora el súper chat mínimo (una función que abonan los espectadores para participar del chat) son 50 dólares'. Y no, no te lo puedo decir. Decime, entonces, qué pasa con una empresa común y corriente", agregó enojado.