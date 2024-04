Marina Calabró y Jorge Lanata se burlaron de una idea "copiada" por El Nueve a PPT

Un picante momento se vivió este jueves en el programa radial de Jorge Lanata, cuando Marina Calabró le habló al conductor sobre una idea "robada" por El Nueve a PPT. La especialista en espectáculos brindó algunos detalles, y el conductor sorprendió con un inesperado dato.

"El Nueve copió el sketch de PPT con todos los actores", introdujo Jorge Lanata al referirse al tema. Mientras que cuando Marina Calabró le preguntó a la figura de Radio Mitre si se acaba de enterar del asunto o lo sabía, él aclaró que sabía, pero sumó una inquietante información.

"Es más, le digo, les pagan en dólares", aseguró Lanata ante el asombro de Calabró, quien remarcó que nadie cobra en dólares en la televisión argentina, ni siquiera Santiago del Moro, que es hoy el conductor más exitoso de la pantalla chica argentina. "Estos chicos cobran en dólares", insistió el conductor, aunque aclaró que no se trataría de grandes montos.

Luego, Marina Calabró brindó más detalles sobre el proyecto que prepara El Nueve y que estaría más que inspirado en el segmento de humor político que tenía hasta hace algunos meses PPT. La especialista en espectáculos reveló que el programa en cuestión se llamará La casta está en orden. El debut del ciclo será el sábado 27 de abril, y saldrá al aire de 21 a 22.

Agustina Kämpfer y Juan Di Natale conducirán La casta está en orden. Foto: redes sociales El Nueve.

Con una recargada ironía hacia esta nueva propuesta que estrenará El Nueve, la columnista de Lanata sin filtro contó que los anfitriones del envío serán Juan Di Natale y Agustina Kämpfer. "Igual son graciosímos los conductores del programa", deslizó con sarcasmo Calabró.

Sobre los personajes que aparecerán en el ciclo "inspirado" en PPT, la periodista detalló que varios artistas interpretarán a figuras de la escena política como Javier Milei, Sergio Massa, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Alberto Fernandez; entre otros. Mientras que Jorge Lanata remarcó que en el ciclo que lanzará El Nueve aparecen los mismos actores que trabajaban en el clásico de El Trece.

Los mismos actores del segmento de humor de PPT estarán en un programa que estrenará El Nueve. Foto: captura de video El Trece.

Además, Marina Calabró destacó de manera picante que en el brief de prensa, aparecen fotos de los artistas caracterizados que han sido tomadas de PPT. En tanto que Jorge Lanata aclaró que no cedió derechos a El Nueve al ironizar: "Yo no tengo derechos de nada".

Por último, Calabró y Lanata se burlaron de la propuesta que presentará El Nueve, que repetirá en su estructura condimentos ya vistos en tantos programas como el resumen de la semana con informes editados, con la presencia de un invitado en el estudio. También se ríeron de ideas del producto que emula a PPT, que irán desde presentar a Karina Milei como la titiritera que maneja los hilos del poder, hasta a Patricia Bullrich jugando con soldaditos.