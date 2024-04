El exitoso programa de C5N que arrasó en el rating con un fuerte cruce al aire

En los últimos meses, el programa Minuto uno, que lidera Gustavo Sylvestre por la pantalla de C5N se ha posicionado como uno de las propuestas más vistas en los canales de noticias. Y este martes, el ciclo arrasó en el rating con un fuerte cruce al aire entre el conductor y Guillermo Moreno.

Mientras analizaban la compleja situación económica del país bajo el gobierno de Javier Milei, y a la vez hablaban sobre la feroz interna del peronismo, el exfuncionario se desvinculó de la derrota del principal frente opositor en las últimas elecciones. “Hay compañeros que antes de ponerse a hablar tienen que decir me equivoqué”, deslizó picante Guillermo Moreno ante la atenta mirada de Gustavo Sylvestre.

Luego de un primer chicaneo del entrevistado hacia la figura de C5N, el conductor retrucó: “Se la agarra conmigo... Yo no fui funcionario nunca, podría ser mucho mejor de los que están ahora”. Rápido de relejos, Moreno arremetió contra Sylvestre al remarcar: “Cuando yo fui funcionario, vos te compraste la casa, así que no me digas nada, te hiciste famoso, ganaste mucha plata”.

El cruce empezó a levantar vuelo en el rating a la vez que el periodista le aclaró a su interlocutor que su casa la compró en 1997. Entonces Guillermo Moreno redobló: “La chiquita. La grande, ¿cuándo? Dale”.

Dispuesto a dejar en claro su posición, Gustavo Sylvestre subrayó: “Hice desde este programa, cuando muchos durante el macrismo estaban escondidos debajo de la cama, y no sé dónde estabas vos, mucho más que dirigentes políticos, así que no jodas. Vos, con el peronómetro echándole la culpa a todo el mundo, te creés que sos el número uno. La autocrítica se la tienen que hacer todos”.

Sin retroceder en su postura, Guillermo Moreno deslizó picante: “Yo no le echo la culpa a nadie, eso decíselo a Cristina”. Mientras que el periodista de C5N respondió enojado: “¡Basta! No jodas, respeto. Yo te respeto, vos respetá, sinó te llevás el mundo por delante, y a mí no”.

Guillermo Moreno y Gustavo Sylvestre protagonizaron un duro cruce. Foto: captura de video C5N.

El tenso ida y vuelta entre Gustavo Sylvestre y Guillermo Moreno le dio al programa de C5N un promedio de 4.2 puntos de rating, consolidándose como lo más visto del martes ante sus competidores de las otras señales de noticias.