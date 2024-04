Camila Velasco: fue tapa de Playboy y hoy es ingeniera especializada en IA

Camila Velasco supo lo que es vivir bajo una gran exposición. Hija del locutor Sergio Velasco Ferrero y de María Eugenia Zorzenón, Camila conoció los flashes desde chica y explotó su sensualidad apenas se le dio la oportunidad, fue tapa de Playboy y otras, y hasta pasó por Gran Hermano Famosos,

Pero Camila tenía otros objetivos: mientras le llovían propuestas de trabajo, campañas como modelo y papeles como actriz, la joven se quemaba las pestañas estudiando ingeniería, una carrera en la que terminó especializándose en inteligencia artificial y que hoy se convirtió en el eje de su vida laboral.

Camila Velasco en 2017, en una charla en la UTN. Instagram Camila Velasco.

Desde sus redes, Velasco actualmente se dedica a difundir los avances en tecnología y ciencia, y además brinda servicios de asesorías específicas sobre el tema para Pymes. ¿Se arrepiente de su pasado en los medios de chica sexy? Para nada.

“Estuvo muy bueno todo lo que viví, me dio experiencia. Aunque en un momento dado tuve que elegir, mi decisión no fue abrupta. No decidí dejar los medios de un día para el otro”, contó la morocha en El diario de Mariana (América), tiempo atrás.

Camila aclaró que tuvo que abandonar el espectáculo cuando empezó a trabajar en una empresa petrolera y de energía, “la más importante del país”. “No tuve opción”, señaló.

Camila divulga las novedades tech desde sus redes. Instagram Camila Velasco.

Hoy, la ingeniera experta en tecnología, innovación, ciencia, sustentabilidad y negocios sigue vinculada a los medios pero únicamente desde el lado de la divulgación en sus redes sociales, algo que no es nuevo para ella.

“En realidad, cuando trabajaba en la televisión y era modelo, ya había empezado a estudiar ingeniería. En ese momento hice todo tipo de trabajos: desde participar en un programa de radio donde había entrevistas y hablaba de ingeniería; hasta fui una pionera por tener un programa de streaming, cuando todavía nadie lo hacía. Aunque eso no fue lo más mediático”, recordó.

El presente de Camila Velasco

A pesar de que hoy sus objetivos están claramente puestos en otro lado, Camila Velasco reveló que muchos todavía le piden que vuelva a mostrar su cuerpo, pero eso no está en sus planes. “Me dedico a full a la inteligencia artificial”, indicó, contundente.

En ese sentido, Camila destaca la importancia de adaptarse a los cambios que se vienen. “Suena muy abrupto y lo es. Aunque en la Argentina siempre estamos pensando en la economía y las finanzas y no en eso...”, dijo. Una foto creada por IA de Camila Velasco. Instagram.

Y sostuvo: “Quiero que se aplique la inteligencia artificial a las Pymes. Es super útil, no solo hablo del Chat GPT, hay muchísimas herramientas más. Hay que invertir en eso porque se pueden ahorrar muchísimas horas de trabajo”.