Sabrina Rojas reveló qué pasa con Juan Martino tras su polémica foto

Desde que Sabrina Rojas se separó del Tucu López, a finales de 2023, varios rumores de romance la tuvieron como protagonista. En febrero se habló de que la actriz tenía “algo” con el músico Ulises Bueno, pero en las últimas horas otro nombre cobró especial relevancia: el de Juan Martino.

Todo empezó cuando el periodista Gustavo Méndez detectó una foto en las historias de Instagram de Juan Martino que le llamó mucho la atención. En la publicación temporal se veía al actor con una mujer rubia, parcialmente tapada, muy parecida a Sabrina Rojas. Desde ese momento, todo se potenció, Sabrina lo negó y, llegada la noche, se pronunció al aire, en el ciclo que conduce junto a Tartu, Pasó en América.

“Teníamos una rutina, ¿qué pasó? Hay algo más importante…”, anunció Augusto Tartúfoli al abrir el programa, sin desentenderse del ineludible hecho de que la vida sentimental de su compañera había sido tema de debate en Intrusos y LAM durante todo el día.

De esa manera, el periodista dio lugar al informe de Intrusos en el que Karina Iavícoli analizaba la imagen que apareció en las redes del hermano de Majo Martino, jugándosela por la teoría de la relación amorosa. Mientras tanto, Sabrina hacía un show de lenguaje gestual, tapándose la cara, abanicándose con los papeles a mano.

La foto que potenció el rumor de romance de Sabrina Rojas y Juan Martino. Instagram Gustavo Méndez.

“Intenté taparme, tengan piedad, por favor…”, dijo Rojas al término del clip, y así se justificó: “Yo te digo algo… hay que ver cómo una pequeña foto dispara una gran novela”. Acto seguido, la ex de Luciano Castro recordó cómo el último fin de semana desde la cuenta de Juariu se hicieron teorías a raíz de una foto donde aparecía un brazo tatuado, que finalmente se descubrió que era de un amigo suyo. “Esto es lo mismo”, señaló.

Sabrina Rojas intentó minimizar las versiones que la involucran con Juan Martino. Captura TV.

Pero Tartu tenía otra opinión al respecto sobre el polémico posteo y no se calló. “Esta foto me da muy post coito”, indicó, convencido. ¿Y cómo reaccionó Sabrina? Eligió dar el tema por cerrado con una categórica respuesta que, claramente, deja la puerta abierta a la inminente confirmación de la nueva pareja: “No sabe no contesta. Estás generando la novela, lo único que falta…”.

Flor Moyano relató los abusos por los que denunció a Juan Martino

Cabe recordar que Juan Martino fue denunciado por Flor Moyano por abusos reiterados durante su convivencia en El hotel de los famosos 2. A inicios de abril, la modelo estuvo en LAM y junto a su abogado relató los detalles más escabrosos de lo que padeció mientras grabó el programa de El Trece en una casona de Cañuelas.

Juan Martino fue denunciado por Flor Moyano por abusar de ella en El hotel de los famosos. Instagram Juan Martino.

“Yo iba al baño y él entraba a querer manosearme, a querer tocarme, besarme y que pasara algo que yo no quería. Me humillaba”, contó la artista, visiblemente incómoda al hablar de los hechos pero sabiendo que necesitaba contar su verdad públicamente.

Según Flor Moyano, durante toda la convivencia sufrió maltrato psicológico y hostigamiento por parte de Juan Moyano, algo que también se traducía desde lo físico y no solo con el hecho de la violación en sí: “En ese ratito que yo dormía, él aprovechaba querer bajarme la ropa, me manoseaba con su miembro en la espalda”.