El desesperado pedido de ayuda de Fabiana Cantilo

Fabiana Cantilo preocupó a todos sus seguidores al contar en sus redes sociales la situación de acoso que vive actualmente y cuestionó a la Justicia por no hacer nada. "Estoy viviendo una situación de mierd*. Volvió el acosador. Ya había vuelto un par de veces y yo no doy bola, pero me hinché las pelotas. Está todo bajo abogado, juez y fiscalía. El tipo tiene una perimetral y no le da el cerebro para entender que no tiene que venir a mi casa, y ayer estuvo filmando mi casa", comenzó relatando visiblemente afectada por lo sucedido.

"La Justicia es lenta y las mujeres no se pueden defender. Lo digo para todas esas mujeres que no se animan a denunciar. Denuncien, es la única manera de que la Justicia cambie. Estamos pidiendo un cambio para seguridad, por lo menos de las mujeres que denuncian acosos. Es lento... yo tengo dos abogados, amigos que me ayudan, cámaras", aseguró.

Fabiana Cantilo.

"Tengo que recurrir a este medio, que son ustedes. Yo elijo ser una persona pública, razón por la cual, vienen estas personas. Hace 10 años que este señor viene a mi casa y me da regalos... Tiene como una idea en la cabeza de que tiene una relación conmigo, pero no sucede eso", agregó con respecto a la restricción perimetral.

"Ayer estuvo sacando fotos de mi casa, no respeta la perimetral. Entonces, señores, las cosas no están bien. No puede haber tanta lentitud. En mi caso, yo me la banco. En realidad, me da muchísima angustia pero sigo adelante", sumó.

"Tengo que aprender de esto, pero también entiendo que es hora de que no me rompan más las pelo...y poder vivir en mi casa en paz, como queremos todas las mujeres. Que no nos acosen, no nos abusen, no nos violen ni nos toquen", concluyo Cantilo.