Carmen Barbieri increpó en vivo a Karina Mazzocco y recibió una tajante respuesta

Un tenso momento se vivió este jueves en el programa de Carmen Barbieri con Karina Mazzocco como invitada. La conductora de Mañanísima (El Trece) increpó a su colega por la forma en que abordaron en A la Tarde (Armérica) el tema de los maltratos en la tira Cebollitas.

Además, en el ciclo de Karina Mazzocco abordaron recientemente la historia de una presunta hermana de Carmen Barbieri, pero lo que verdaderamente le afectó a la madre de Fede Bal fueron los dichos del ciclo de canal América sobre la telenovela que ella protagonizó en los años '90.

“Se hablaba de abuso a los niños, de los horarios, de empujones, de maltrato, hasta de pegarle a los chicos e insultarlos. Yo estaba ahí... Yo llevaba a mi hijo de 6, 7 años con los chicos. Yo no iba a llevar a mi hijo a un lugar donde había maltrato”, le recriminó Barbieri a Mazzocco.

Tenso momento entre Karina Mazzocco y Carmen Barbieri en vivo. Foto: captura de video El Trece.

Luego, la conductora le aseguró que el primer año de A la Tarde se sintió "afiliada" al ciclo de su colega, por la cantidad de veces que trataban temas relacionados con ella. “¿Te quedaste enojada con lo de Cebollitas, Carmen?”, preguntó sin rodeos Karina Mazzocco, y Carmen Barbieri reconoció: “Ahora no, pero en su momento sí, que te diga Estefi, me tenían que bancar los chicos. Estaba verde con vos, con la producción, con todos, porque hablaban de temas, hablaban de Cebollitas, pero había muchas cosas que no eran ciertas. Pero bueno, es la palabra mía contra la del niño. Y todos los testigos, en mi caso, estaban muertos”.

“Una tiene que conocer a la persona a la que le va a dedicar ocho minutos de programa como vos hiciste. Quién es, qué ha hecho, de qué se está hablando… Estábamos hablando de temas serios de Cebollitas en el que se denunciaron abusos de niños, empujones, golpes, algo fuerte y serio. Yo estuve ahí, yo llevaba a mi bebé. Hace tres años que tenés tu programa y el primero yo siento que estuve afiliada”,insistió Carmen Barbieri.

Luego, la conductora de Mañanísima aseguró que a pesar de todo nunca estuvo peleada con Karina Mazzocco. Entonces la entrevistada retrucó: “¡No mientas, Carmen! ¡Vos sí estabas peleada conmigo!”. En tanto que la figura de El Trece discrepó: “Peleada no estaba. Estaba muy dolida, muy enojada. Pero peleada, nunca me peleé con vos. Si te contesté lo que vos hablabas, yo te contestaba”.

Tras la aseveración de Barbieri, Mazzocco remarcó sorprendida: “Me estás volviendo loca, vos estabas peleada conmigo. Te voy a decir algo. Vos no das vuelta a la página, Carmen. No soltás. Te quedás dolida con las cosas”.

Sobre el cierre de la nota, Karina Mazzocco le explicó a Carmen Barbieri con un tono categórico: “Si hubieras dado vuelta la página no me hubieras hablado de todo esto… Yo la di vuelta hace rato, sino no hubiera venido. Me levanté a las seis de la mañana para venir a tu programa. A veces te subís a un bondi que no es”.