La Academia Latina anunció que los Grammy Latino se realizarán en Miami

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles que la 25.ª Entrega Anual del Grammy Latino se realizará el jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center, en colaboración con el Condado de Miami-Dade y la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami (GMCVB).

"Desde nuestra primera entrega en el 2000, los Grammy Latino han puesto a la música latina en primer plano internacional de manera insuperable y ofrecido actuaciones emblemáticas que han pasado a ser parte de la historia de la música y cultura popular. Es un privilegio para nosotros celebrar nuestro 25.ª aniversario en Miami", dijo Manuel Abud, CEO, de La Academia Latina de la Grabación. "Miami ha evolucionado hasta convertirse el epicentro del entretenimiento latino, y estamos muy agradecidos por el apoyo y el entusiasmo que hemos recibido".

Para celebrar el 25 aniversario del Grammy Latino, la ceremonia volverá al lugar que considera su hogar, donde La Academia Latina tuvo sus inicios y sus oficinas principales permanecen. Es la tercera vez que los Grammy Latino se realizarán en Miami; la primera vez fue en 2003 y la segunda en 2020, cuando la ceremonia se cerró al público debido a la pandemia de COVID-19.

Bizarrap fue uno de los grandes ganadores de los Grammy Latino en la edición 2023.

"¡Bienvenido a casa, Latin GRAMMY! Como la capital cultural de los latinos en Estados Unidos, no hay mejor lugar que Miami-Dade para presentar lo más destacado de la música y el entretenimiento latino", dijo Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade. "Es un verdadero honor volver a ser los anfitriones de este fabuloso evento y darles la bienvenida a personas de todo el mundo para que disfruten el dinámico y diverso centro cultural que consideramos nuestro hogar. Este evento celebra lo mejor de la música, y nos enorgullece mostrar la singular energía de Miami, donde la música y lacultur a se encuentran de la manera más espectacular".

La trasmisión de tres horas será una producción de TelexisaUnixision, la empresa líder en el mundo de medios y contenido en español, y se trasmitirá en vivo por Univision, Galavisión y XiX a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Central), después del programa de antesala de una hora a las 7 p.m. ET/PT.

"Nos entusiasma hacer que cobre vida la trascendental celebración de los 25 años de los Latin GRAMMY desde la ciudad que consideramos nuestro hogar, donde la cultura hispana ha florecido como fuerza motriz de influencia e impacto a nivel internacional", afirmó Ignacio Meyer, presidente de Univision Television Networks Group en TelevisaUnivision. "Como el destino de la música latina, nos entusiasma ofrecer otra noche inolvidable de excelencia musical, basada en nuestra pasión y compromiso inquebrantable con destacar los momentos que más definen a nuestra cultura para las audiencias hispanohablantes en todo el mundo".

Karol G ganó uno de los Grammy Latino del 2023.

Además, los eventos de la Semana del Grammy Latino tendrán lugar en el condado de Miami-Dade, entre ellos Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase, la Presentación de los Premios Especiales, la recepción para nominados, la Persona del Año y la Premiere antes de la trasmisión. Se darán a conocer más detalles de la semana de eventos en meses próximos.

"Este anuncio destaca el estatus de la Gran Miami como un centro internacional en la intersección de la música, el entretenimiento, los eventos y el turismo multicultural", dijo David Whitaker, presidente y director ejecutivo de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami (GMCVB). "En nombre del sector turístico y hotelero de la Gran Miami, estamos sumamente entusiasmados por la noticia de que la 25.ª Entrega del Grammy Latino volverá a Miami y traerá un influjo de visitantes deseosos de vivir la emoción y la energía de este destino emblemático".