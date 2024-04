El Tucu López reveló por qué no volvería nunca más con Sabrina Rojas

Si bien la separación de Sabrina Rojas y El Tucu López se dio hace casi seis meses, cada tanto se plantea la posibilidad de una vuelta, dadas las palabas siempre afectuosas del uno para el otro en los medios. Sin embargo, pareciera que la realidad no está así.



En las últimas horas, El Tucu López habló con Intrusos sobre los rumores que lo vinculan con Haydée, la vestuarista de la obra en la que trabaja. “No, somos compañeros de laburo. Sólo salimos eventualmente a comer algo con todo el resto del elenco”, sostuvo.



Sucede que, ante esos rumores, la pregunta inmediata fue cómo quedaba su vínculo con Sabrina Rojas. “Nosotros y terminamos, ya no somos más novios. Ella salió a hablar el otro día y dijo que vuelta de página y que no habla más de nuestro vínculo y está muy bien, me parece bien”, agregó El Tucu López.



Ante la insistencia mediática por saber si existe la posibilidad de una vuelta en pareja, el actor fue contundente. “Yo le tengo mucho afecto, mucho cariño, como siempre. Y siempre le digo que la pasé muy bien con ella. Pero bueno, no coincidimos en cuestiones y se terminó. Yo estoy bien así”, aclaró.



No obstante, también se encargó de aclarar que no está con nadie ni tiene apuro en conocer a nadie en este momento. “Estoy bien así, concentrado en mi laburo, estoy soltero, tranquilo, en paz. No tengo ganas de conocer a nadie. No tengo ningún vínculo con nadie. No tengo nada con nadie, no salgo con nadie”, remarcó.

El Tucu López y Sabrina Rojas.



En ese sentido, considerando que siempre hablan muy bien uno del otro y que se trata de una cuestión de coincidencias, el cronista le preguntó al Tucu López si está enamorado todavía de Sabrina Rojas. “No, yo creo que no estoy más enamorado”, aseguró.



Hace unos días, Sabrina Rojas también se había ocupado de despejar posibilidades de un regreso. “Ya me da fiaca hablar de él. Basta. Me separé hace cinco meses. No tengo más nada en común. Cuando no tenés más nada en común, se da vuelta la página”, sentenció.