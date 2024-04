El inesperado consuelo que habría buscado Fátima Florez tras su separación de Javier Milei

El fin de semana pasado, Javier Milei anunció a través de sus redes sociales el final de su relación con Fátima Florez, y en medio de múltiples rumores aseguran que la imitadora tuvo un inesperado gesto hacia su exmarido, Norberto Marcos, de quien se divorció con una ruidosa polémica mediática.

Según lo que dijo la periodista Nancy Duré en Socios del Espectáculo (El Trece), Fátima Florez habría llamado al productor entre lágrimas desde Estados Unidos, desconsolada por su ruptura con Javier Milei.

“Novedad de último momento: Fátima habló con Norberto. Hubo una charla con él, la van a negar como negaron un montón de cosas, pero la charla existió. Fátima extraña a Norberto. No sólo lo extraña como pareja, sino que lo extraña fundamentalmente como productor”, aseguró la mencionada panelista sobre la situación en la que se encuentra Florez tras separarse de Milei.

Luego, Duré amplió: “Fátima entabló nuevamente diálogo con Norberto, la semana que viene va a estar regresando a Buenos Aires y seguramente habrá un encuentro cara a cara”.

“Yo venía diciendo que ellos hablaban, por más que lo negaban. Se habían cruzado, por más que decían que no se cruzaban. Hubo una oportunidad en la que gente de la obra la vio a Fátima llorando en el camarín porque extrañaba a Norberto”, continuó Nancy Duré sobre la presunta situación de vulnerabilidad de la artista.

En tanto que al ser abordado por un móvil de Socios del Espectáculo, Norberto Marcos se limitó a decir sobre la separación de Javier Milei y Fátima Florez: “Si, me enteré de la noticia, pero sinceramente no sé absolutamente nada. No tengo nada para aportar, sé lo mismo que saben ustedes”.

A su vez, el productor dejó en claro que no tiene intenciones de comunicare con Florez por su ruptura con Milei. “No. Es un problema de ellos, yo no tengo nada que ver", remarcó categórico.