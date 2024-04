"Por eso firman un contrato": Santiago del Moro le puso los puntos a una participante de Gran Hermano 2023 en vivo

Luego de la Gala de Eliminación de Gran Hermano 2023 del pasado domingo, donde Damián Moya resultó eliminado, este lunes el exparticipante estuvo en el debate del programa junto a los panelistas y Santiago del Moro, conductor del ciclo. El joven habló sobre su paso por la casa, sin embargo, en la emisión de este lunes, la atención se la llevó del Moro cuando conversó con una de las últimas concursantes que ingresó a la casa, Florencia Regidor.

Todo comenzó cuando el periodista le preguntó a la joven sobre su relación amorosa con Nicolás Grosman y Regidor se mostró nerviosa al responder aquella consulta. Recordemos que los participantes llevan varios días mostrándose muy acaramelados frente a las cámaras de la casa.

Santiago del Moro le consultó a Florencia sobre su relación con Nicolás. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"¡Basta, Santi! Siempre la misma pregunta. ¡Basta! Ya pasó de moda ese chiste", contestó la participante molesta y avergonzada, mientras que Nicolás agregó: "Nos estamos divirtiendo".

En ese momento, Santiago del Moro le puso los puntos a la jugadora y le explicó que se encuentra en un reality donde la intimidad no existe.

El conductor les explicó que en este programa no hay vida privada. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Chiste, no. Es una relación. Los estamos viendo. Es Gran Hermano, tenemos 150 cámaras. Amo cuando me dicen cosas cuando tiene que ver con la vida privada, justamente en un programa en el que la vida privada no existe. Por eso firman un contrato. Básico, elemental, de este programa. Firman personas mayores de edad donde la intimidad no existe", fue la respuesta que le dio el conductor a la joven.

Luego de este tenso momento, el comunicador dio por finalizado este tema.