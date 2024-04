Fabián Doman se refirió a los rumores de su salida de América TV

La inesperada ausencia de Fabián Doman el pasado viernes a mitad de su programa Buenos días, América (América TV) despertó rumores de cortocircuito entre el periodista y la producción del canal. Como era de esperarse, comenzaron a surgir versiones sobre un posible abandono del programa y hasta de la señal.

Fue Ángel de Brito quien había anticipado: "Se dio una situación bastante extraña con nuestro querido Fabián Doman, ¿qué le pasa que abandonó el aire?. Recién tiraron en el noticiero de la mañana un ‘Último momento’ y, de repente, Doman se esfumó. Los periodistas que son profesionales siguieron adelante", expresó el conductor de LAM (América TV).

Tras las repercusiones de la noticia, el conductor se refirió a lo sucedido durante una nota con LAM (América TV) y aclaró la situación. "El viernes ya no tenía fiebre, pero estaba mal. Yo tendría que haber manejado el tema de otra manera. Se lo expliqué al canal. Me hago responsable y lo quiero hacer público", aseguró contundente.

"Estaba muy mareado y con muchísimo dolor de cabeza. Fue por un tema de medicación", agregó el periodista durante el móvil con el programa conducido por de Brito.

"Aún en esas circunstancias yo debería haber dicho ‘miren, es ocho y cinco de la mañana, no estoy bien, me siento mal’. ‘Tomé una medicación a la mañana, sigan los chicos que vuelvo el lunes”. Aclarar esto al aire que me hubiera demandado 20 segundos", se responsabilizó.

Sobre las especulaciones de un enojo del conductor con la producción, Doman aclaró: "Si yo estoy enojado con la producción, me quedo en el aire y lo discuto cuando termina el programa, como lo he hecho en todos mi programa de televisión".