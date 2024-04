Bomba: qué actriz argentina interpretará a Julia Roberts en la versión teatral

Mujer Bonita es la película que llevó al estrellato mundial a Julia Roberts y ahora llegará a la Argentina como obra teatral. Miguel Pardo viajó a España para hacer la gestión y contó quién es la famosa actriz que la protagonizaría.



En una charla con Teleshow, Miguel Pardo, quien se encargará de la dirección del musical, contó cómo es el proyecto, que nació con la película que hicieron exitosa Julia Roberts y Richard Gere. “Estuvimos en Madrid y vimos Pretty Woman. Se van a comprar los derechos de Mujer Bonita, los va a comprar Miguel Pardo. Eso seguro”, reconoció.

Julia Roberts y Richard Gere, en Mujer Bonita.



Asimismo, el producto teatral reveló el misterio y contó que la gran candidata para quedarse con el papel es nada menos que Florencia Peña, aunque no terminó de confirmarla, ya que hay algunas cuestiones que resolver previamente.



“Lo más probable y lo que creemos es que no se va a hacer ahora. Vamos a hacer todo el invierno Mamma Mía en el Teatro El Coliseo. En el verano también vamos a estar en uno de los teatros de Carlos Rottemberg con Florencia Peña y Mamma Mía”, explicó. “No tengo todavía cerrado quién va a ser porque Flor tiene que ver mucho su panorama de trabajo y su desarrollo”, agregó Miguel Pardo.



Fue la propia Florencia Peña quien empezó a dar pistas en los últimos días, especialmente cuando compartió en su cuenta de Instagram imágenes viendo el musical en Madrid, en un viaje que hizo con su esposo, Ramiro Ponce de León.

Florencia Peña protagonizaría Mujer Bonita, el musical en el que hará el papel de Julia Roberts.



“Ella está decidiendo una cantidad de cosas en relación con la obra, aunque le gustó mucho y tiene muchas ganas de hacerlo. Hay chances y es posible que, sea lo que sea, no va a ser antes de junio del 2025”, remarcó Miguel Pardo.



“La obra se va a comprar, la obra la queremos hacer, pero no tengo nada más que la certeza de los no. No es para este año, no es para Carlos Paz en el verano y no es 100% seguro que va a estar Flor”, concluyó el productor teatral.