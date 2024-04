Violeta Urtizberea: "Siento que hay un clima de mucha angustia e incertidumbre"

Violeta Urtizberea es una de las protagonistas de El sabor del silencio, la nueva serie de Flow que estrenará este jueves. Junto a Gonzalo Heredia, la actriz es parte de esta producción audiovisual que narra una historia de justicia por mano propia en donde la política es protagonista.

Violeta, al igual que otros tantos artistas de la escena, destacaron la posibilidad de estrenar una producción audiovisual en estas épocas en donde la cultura ha sido desprestigiada y espacios tan importantes como el INCAA o el Cine Gaumont han sido desfinanciados y abandonados por la nueva gestión.

Violeta Urtizberea y Gonzalo Heredia protagonizan El sabor del silencio.

Sobre esta problemática habló Violeta Urtizberea con MDZ en el junket de prensa de la serie mostrándose muy compungida y asegurando sentirse con "mucha tristeza y angustia" por la situación del país.

"Me pasa por mis compañeros y no solo por mis compañeros actores sino que hay muchísimas familias que dependen de eso y que viven desde la industria audiovisual, desde las cámaras, el maquillador, el iluminador, el remis, el catering, todo. Y bueno me da mucha tristeza pensar en eso", sostiene Violeta.

"Desde lo artístico y cultural también lógicamente, pero tengo esperanza de que sea solo un momento", explicó agregando cómo vive ella personalmente este conflicto y qué rol cumple dentro del medio artístico: "yo no sé si puedo cambiar algo y en eso sí me siento bastante desesperanzada".

"Me pasa mucho en mis redes sociales que pienso mucho si publicar cosas o no. Pienso que hay una cosa así muy de un bando y del otro. Siento que no importan los argumentos, no importa qué testimonio veas, que eso no te va a modificar, porque hay como una cosa de un odio hacia una postura. Entonces vas más allá de los acontecimientos, no hay un análisis sino que es blanco o negro", explicó la actriz.

"Siento que hay un clima de mucha angustia en todos los ciudadanos en cuanto a lo económico y a pensarse en el futuro de la incertidumbre. Yo como actriz la verdad estoy muy acostumbrada a la incertidumbre, entonces creo que puedo lidiar bastante con eso, pero ahora estamos todos en eso", agregó Violeta aunque quiso aclarar que "tampoco quiero subestimar a la gente que tiene una postura y que tiene una confianza en algo. Por supuesto que todos tenemos la libertad de pensar lo que queremos y también de esperanzarnos con lo que nos genera más empatía o no. Pero bueno, no sé, espero que sea lo mejor para el país", finalizó en rueda de prensa.