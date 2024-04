El sabor del silencio, la serie que habla de política y justicia por mano propia

Este jueves 18 de abril estrenará en la plataforma de Flow la nueva serie "El sabor del silencio". Esta coproducción de Flow junto a Kuarzo e Idealismo Contenidos está creada por la exitosa dupla Martín Kweller y Mariano Hueter.

Dirigida por Pedro Levati y Maru Mosca en producción, está protagonizada por Gonzalo Heredia y Violeta Urtizberea y cuenta con un gran elenco conformado por Luciano Castro, Cesar Bordón, Juan Leyrado, Cande Molfese, Valentina Bassi, Agustin Sullivan, Sebastián Presa y Emanero, entre otros.

El elenco, productores y directores de El sabor del silencio.

"El Sabor del Silencio” presenta ocho episodios de 30 minutos, con calidad cinematográfica, en los que cuenta la historia de Vicente Olivar (Heredia), un reconocido chef que se ve envuelto en un crimen complejo, que lo conectará con su lado más oscuro. En una carrera contra el tiempo, esta historia indaga sobre la justicia por mano propia y el valor de los secretos.

Una ficción nacional con una estética nórdica y un guión atrapante donde los protagonistas se lucen en papeles fuertes y disruptivos. La cocina, la política, la corrupción, los secretos y sobre todo el poder se mezclan en una trama donde todo está en juego.

MDZ dijo presente en el junket de prensa y pudo dialogar con algunos de los protagonistas de esta serie que estrenará este jueves.

"Cuando me pasaron los primeros dos o tres libros y me dijeron que era un thriller, un género que para mí era desconocido en el sentido de que nunca había formado parte de un thriller, tampoco de una serie, a mí me pareció muy interesante por las dos cosas", cuenta Gonzalo Heredia.

Violeta Urtizberea y Gonzalo Heredia son los protagonistas.

"Primero la atmósfera que se iba a construir y segundo el hecho de que se hablara de la justicia por mano propia, pero que no se marcara los personajes que eran buenos y los personajes que eran malos, como esto de la maldad y la bondad, creo que eso hace que los personajes sean humanos", reflexionó sobre El sabor del silencio.

Su personaje es Vicente, un reconocido chef que sin quererlo hace justicia por mano propia. "Me sedujo también esto de emparentarlo con que cualquiera de nosotros podría, si vive una situación así, conocer una parte totalmente oscura dentro suyo", explica.

Agustín Sullivan es Felipe, ayudante y amigo de Vicente, el personaje de Heredia, también contó a MDZ cómo fue participar de esta serie en la que encarna a un personaje adicto a las drogas. "El sabor del silencio" tiene varias partes atractivas para el público, pero el actor explicó qué le pareció atractivo a él para aceptar el desafío: "El guión, o sea la historia, cómo está filmada, el elenco y la dirección. Lo más importante para mí es un buen guión. Si la historia está buena, te enganchás".

"Yo ya vi los primeros tres capítulos y la forma de edición y cómo va avanzando la historia es como que va rápido. Y otra cosa es que a mí me gustan mucho las historias de vínculos, más allá del crimen, de lo que sucede y en esta historia los vínculos son muy fuertes y está bueno verlo", agregó Sullivan.

Esta serie también contará con la participación de Emanero. El reconocido cantante se sumó en el rol de actor para encarnar a Borde, amigo de Felipe, el personaje de Sullivan, con quien se conoció en un centro de recuperación de narcóticos.

"Jugando a hacer un papel secundario, tranquilo, resguardado y ayudado por actores de primera línea. Por eso también es algo que acepté hacer, porque sabía que iba a estar bien sostenido", cuenta Emanero sobre esta faceta desconocida de él. "Lo que trato de hacer cuando juego es meterme en el papel, tratar de hacerlo lo mejor posible porque hay un montón de cosas dispuestas milimétricamente para que todo fusione, entonces trato de no ser una falla dentro de ese engranaje", sostiene el cantante que está próximo a presentarse en el Luna Park. Emanero se presentará el próximo 13 y 14 de junio en el Luna Park.

El sabor del silencio estrenará el próximo jueves 18 de abril por la plataforma Flow y es una historia que desde el capítulo 1 te lleva a sacar conclusiones y pensar sobre cómo reaccionaría cada uno ante el suceso que debe sufrir el personaje de Violeta Urtizberea.