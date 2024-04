Tini Stoessel compartió un desgarrador mensaje sobre su salud mental: "Me diagnosticaron..."

Tini Stoessel se encuentra en boca de todos luego de algunas polémicas que se desataron tras el lanzamiento de su quinto disco de estudio. Bajo el título Un mechón de pelo, la artista refleja gran parte de las crisis emocionales que atravesó en el último tiempo. Así, entre canciones la joven cantante relata aspectos relacionados a su separación de Rodrigo de Paul, las críticas en las redes, y hasta algunas indirectas contra Cami Homs.

En este contexto de presentación de sus nuevas canciones a la prensa, Tini brindó una entrevista con MTV donde explicó el origen del título del disco y su relación con la depresión.

"Mi pelo siempre fue algo que me representó mucho en mi vida. Al siempre tenerlo largo, como que sentía que me generaba muchísima fuerza. Pero cuando me diagnosticaron depresión, empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo. Y con el pelo es como que no me hallaba. Toda esa búsqueda que estaba teniendo a nivel interior, por así decirlo, y a nivel emocional, se vio reflejada mucho en mi pelo. En como lo tengo hoy", comenzó expresando.

Tini Stoessel.

"Una de las cosas más lindas que tiene este disco es que yo pude hablar. Y estaría bueno que eso genere que otra persona se anime a decir algo que quizás nunca se animó a decir, que se anime a hacer algo que no se está animando, el no tener miedo a decir si algo te lastimó. Creo que el álbum tiene como ese mensaje al final, el poder hablar. Hoy, poder expresar todo esto, me hizo crecer muchísimo", agregó Tini.

"Es un disco que escuchás desde la primera canción hasta la última. Es un álbum que te va contando una historia, en algún punto. Una historia muy profunda. Es por eso que nos importó mucho desarrollar no solamente el tema de la música, sino también lo visual para acompañar y para terminar de contar realmente bien esa historia y cada canción", opinó sobre la parte conceptual del disco.