El duro análisis de Oscar Martínez sobre la situación de la Argentina

Oscar Martínez estuvo invitado este sábado a La Noche de Mirtha (El Trece). Durante la charla, el actor fue consultado por MIrtha Legrand sobre cómo ve a la Argentina. "A mí me da muchísima pena. No estoy al tanto de todo lo que pasa como cuando estaba aquí. Claro, porque esa fue una de las razones también por las que me fui. Me alivió", expresó el actor radicado en España.

"La Argentina viene de mal en peor desde hace muchas décadas. Yo me crié en un país que tenía un dígito de pobreza, que además era digna, y no era ni marginalidad ni indigencia. Lamentablemente hoy tenemos casi el 60% de pobreza y hay millones de niños que no comen. Me resulta muy difícil hablar de esto porque me conmueve y me parece una vergüenza que un país como la Argentina tenga criaturas que van a ser desnutridas. Es algo inconcebible", agregó sobre la actualidad del país.

Oscar Martínez.

"Fue un proceso. Había movilidad social ascendente, tenía una educación pública modelo a nivel mundial, tenía una salud pública igual y tenía un nivel cultural medio muy alto. Todo eso lo hemos ido perdiendo y es como que no fuimos conscientes de que íbamos perdiendo todo eso. Llegamos a este punto que es una decadencia tristísima", opinó categórico.

Luego, se refirió a los polémicos cruces que viene protagonizando Javier Milei con varios referentes de la cultura nacional. "A mí lo que no me gusta, que no me gustaba antes y no me gusta ahora, es que desde las máximas posiciones de poder se utilice el agravio, se estimule la belicosidad, la violencia. Se denigre, se insulte. Se estimule la confrontación y la fragmentación", aseguró el actor.

"Yo quiero vivir en un país en el que cualquiera tenga derecho a decir lo que tenga ganas de decir y lo que piensa. Yo noto que eso pasa ya incluso a un nivel más horizontal. La cultura política lo impuso. Hoy un actor hace una declaración y salen a matarlo cuando esa declaración de pronto no es tribunera, no le falta el respeto a nadie", cuestionó.