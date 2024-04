Emilia Attias confesó por qué no quiere tener otro hijo con el Turco Naim

Una de las parejas más afianzadas del mundo del espectáculo en la Argentina es la de Emilia Attias y El Turco Naim, quienes se conocieron hace casi 20 años grabando en lo que fue el viejo Videomatch, el histórico programa de Marcelo Tinelli.



En la actualidad, disfrutan de su historia de amor y de la familia, que coronaron con su hija Gina, de siete años. No obstante, en una reciente entrevista con la revista Gente, la actriz confesó que no quiere saber nada con tener otro hijo.



Ante la consulta sobre si tienen planeado buscarle un hermanito a Gina, ella fue tajante. “Todavía no lo sé. Pero ahora tengo otros proyectos que estar maternando. Vengo dedicada a eso, algo que me entusiasma con todo. Hoy no. No me parece que un hijo deba venir en cualquier momento. Tengo que ver cómo se va desarrollando la vida”, contestó Emilia Attias.

Emilia Attias y El Turco Naim.



Por otra parte, la actriz se refirió a la diferencia de edad que hay con El Turco Naim (ella, 37 años; él, 57), algo que, según dijo, nunca fue un tema en la pareja, al mismo tiempo que remarcó que la clave es “ser un buen equipo que vibre en la misma sintonía”.



“A la diferencia de edad nunca la noté. Obviamente él es quien tiene más experiencias en algunas cosas. Lo que me aportó es una mente inteligente, profunda y eso es por la experiencia”, expresó Emilia Attias.



“Me enamoró su nivel cultural, algo propio de haber vivido veinte años más. Yo era una chica de ciudad y él un hombre de campo. Por lo cual me trajo a una vida más rústica. Es decir que hizo más rústica a esta chica elegante de ciudad, la devolvió a sus raíces”, agregó la actriz.

Emilia Attias y Gina, la hija de siete años que tiene con El Turco Naim. Foto: @emilia_att.



En cuanto a los motivos que dio para no agrandar la familia, al menos por el momento, Emilia Attias profundizó: “Estoy gestando desde hace tiempo varios proyectos. La gente va a verme en lugares distintos a los que está acostumbrada a encontrarme, y otros espacios en donde me moví siempre. Tengo dos o tres cosas muy buenas que se van a dar tirando a junio y julio”.



“Yo formé parte de una tele en donde había ficción. La gente me vio en donde más me hallo, que es en ese rubro. De pronto, a los actores nos encontró en plataformas. En el último tiempo hice series y películas que se vieron ahí. Además, hay muchas figuras del espectáculo que están ligadas a la conducción”, concluyó la actriz.